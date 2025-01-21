Шедевральний салат з буряка — простий рецепт для кожного дня

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із буряка може бути справжнім шедевром. Простий рецепт, який займе мінімум часу, але здивує всіх своїм смаком. Приготуйте цю корисну страву, яка стане вашим улюбленцем на кожен день!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 350 г;

сир адигейський — 150 г;

яйця — 2 шт.;

майонез або сметана — для заправки.

Спосіб приготування

Натерти адигейський сир на тертці. Викласти його першим шаром у формі для салату. Зробити сіточку з майонезу або сметани. Використовувати саме адигейський сир, адже він чудово доповнює смак буряка.

Майонез та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Відварити буряки, очистити й натерти на середній тертці. Викласти 2/3 буряка другим шаром поверх сиру, знову покрити сіточкою з майонезу або сметани.

Варені яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти варені яйця на тертці. Викласти їх третім шаром, злегка притиснути й змастити майонезом або сметаною. Викласти залишок буряка четвертим шаром, рівномірно розподіливши його поверх яєць. Верхній шар не притискати, залишити рельєфним для "кучерявого" вигляду.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Помістити салат у холодильник для просочення. Після охолодження салат стане більш стабільним і добре триматиме форму.

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