Когда нельзя класть лук в фарш — ответ шеф-поваров.

Фарш и лук. Фото: Freepik

У каждой хозяйки есть свой идеальный рецепт котелт. Давайте рассмотрим, советуют ли шеф-повары добавлять лук в мясной фарш.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Приготовление вкусных котлет требует внимания к деталям, поскольку правильная консистенция фарша важна, чтобы котлеты не распадались во время жарки. Для достижения этой цели в фарш добавляют яйца, хлеб, лук и специи, а затем обваливают котлеты в муке перед жаркой.

Мясной фарш. Фото: Freepik

Добавление лука в котлеты

В общем, добавление лука делает котлеты более сочными, но важно учитывать правильную консистенцию, чтобы не испортить фарш. Лук может стать гармоничным дополнением или же испортить вкус блюда, если он добавлен не правильно.

Если фарш будет храниться в холодильнике, лучше добавлять ингредиенты, такие как зелень, специи и лук, перед приготовлением. Фарш с этими компонентами не подходит для длительного хранения. Особенно это относится к луку.

Добавлять его к фаршу лучше перед приготовлением котлет, чтобы избежать искажения вкуса и аромата при длительном хранении в холодильнике.

Мясной фарш. Фото: Freepik

Лайфхак с молоком

Шеф-повара также используют лайфхак с молоком. Они варят лук в молоке и добавляют его в фарш. Такой метод помогает нейтрализовать агрессивный вкус и аромат лука. При этом такой фарш можно хранить в холодильнике или морозильной камере без ущерба для его качества.

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