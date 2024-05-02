Коли не можна класти цибулю у фарш – відповідь шеф-кухарів.

Фарш та цибуля. Фото: Freepik

Кожна господиня має свій ідеальний рецепт котлет. Давайте розглянемо, чи радять шеф-кухарі додавати цибулю в м'ясний фарш.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Приготування смачних котлет потребує уваги до деталей, оскільки правильна консистенція фаршу важлива, щоб котлети не розпадалися під час смаження. Для досягнення цієї мети у фарш додають яйця, хліб, цибулю та спеції, а потім обвалюють котлети в борошні перед смаженням.

М'ясний фарш. Фото: Freepik

Додавання цибулі в котлети

Загалом, додавання цибулі робить котлети соковитішими, але важливо враховувати правильну консистенцію, щоб не зіпсувати фарш. Цибуля може стати гармонійним доповненням або зіпсувати смак страви, якщо вона додана неправильно.

Якщо фарш зберігатиметься в холодильнику, краще додавати такі інгредієнти, як зелень, спеції та цибуля, перед приготуванням. Фарш із цими компонентами не підходить для тривалого зберігання. Особливо це стосується цибулі.

Додавати її до фаршу краще перед приготуванням котлет, щоб уникнути спотворення смаку та аромату при тривалому зберіганні в холодильнику.

М'ясний фарш. Фото: Freepik

Лайфхак із молоком

Шеф-кухарі також використовують лайфхак із молоком. Вони варять цибулю в молоці і додають її до фаршу. Такий метод допомагає нейтралізувати агресивний смак та аромат цибулі. При цьому такий фарш можна зберігати в холодильнику або в морозильній камері без шкоди для його якості.

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