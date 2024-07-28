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Шесть самых популярных дачных завтраков — простые в приготовлении

28 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Летние завтраки для дачи — что приготовит на скорую руку
Завтрак на природе. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Летние дни на даче — это время для отдыха, наслаждения природой и вкусной едой. Завтрак на свежем воздухе, с видом на сад или лес, приносит особое удовольствие. Предлагаем вам ознакомиться с шестью простыми рецептами. 

Новини.LIVE подобрали шесть рецептов летних дачных завтраков, которые можно приготовить на скорую руку. 

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Эти шесть летних дачных завтраков не только вкусны, но и полезны. Они помогут вам начать день с энергии и хорошего настроения. Попробуйте каждый из них и выберите свои любимые. 

Клубничный смузи боул

Вам понадобится: 

  • 1 стакан свежей клубники;
  • 1 банан;
  • 1/2 стакана греческого йогурта;
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев;
  • 1 ст. л. меда;
  • горсть мюсли;
  • несколько ягод для украшения. 

Способ приготовления 

В блендере смешайте клубнику, банан, йогурт и мед до однородной массы. Вылейте смузи в глубокую тарелку.

Сверху посыпьте овсяные хлопья, мюсли и украсьте ягодами.

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Жаренные яйца. Фото: Freepik

Омлет с сезонными овощами и зеленью

Вам понадобится: 

  • 4 яйца;
  • 1 помидор;
  • 1 маленький кабачок;
  • 1 сладкий перец;
  • горсть шпината или рукколы;
  • соль и перец по вкусу;
  • немного оливкового масла. 

Способ приготовления 

Взбейте яйца с солью и перцем. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте нарезанные овощи до мягкости.

Влейте яичную смесь и готовьте на среднем огне, помешивая, пока омлет не станет золотистым. В конце добавьте шпинат или рукколу.

Тосты с авокадо и помидорами

Вам понадобится: 

  • 2 спелых авокадо;
  • 4 кусочка цельнозернового хлеба;
  • 2 помидора;
  • соль, перец, лимонный сок по вкусу;
  • немного оливкового масла. 

Способ приготовления 

Разомните мякоть авокадо вилкой, добавьте соль, перец и лимонный сок. Помидоры нарежьте тонкими кольцами.

Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Намажьте на тосты авокадо, сверху выложите кольца помидоров. Подавайте с чашкой ароматного утреннего кофе.

Греческий йогурт с медом и орехами

Вам понадобится: 

  • 1 стакан греческого йогурта;
  • 2 ст. л. меда;
  • горсть орехов (грецкие, миндаль, фундук);
  • немного свежих ягод (по желанию).

Способ приготовления 

Выложите йогурт в миску. Полейте сверху медом. Посыпьте орехами и ягодами.

Подавайте сразу, наслаждаясь лёгким и полезным завтраком.

Блины с творогом и ягодами

Вам понадобится: 

  • 1 стакан муки;
  • 1 стакан молока;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 200 г творога;
  • горсть свежих ягод;
  • немного меда или сахара для подачи.

Способ приготовления 

Взбейте яйца с молоком, сахаром и солью. Постепенно добавляйте муку, пока тесто не станет однородным.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла выпекайте блины до золотистого цвета.

Выложите на каждый блин немного творога, сверху добавьте ягоды и сверните рулетиком. Полейте медом или посыпьте сахаром и подавайте.

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Дольки арбуза. Фото: Freepik

Салат с арбузом и фетой

Вам понадобится: 

  • 2 стакана нарезанного кубиками арбуза;
  • 100 г сыра фета;
  • горсть мяты;
  • сок половины лимона;
  • немного оливкового масла;
  • щепотка соли и перца.

Способ приготовления 

Выложите арбуз в большую миску. Добавьте кубики феты и мелко нарезанную мяту.

Полейте лимонным соком и оливковым маслом. Приправьте солью и перцем. Перемешайте и подавайте холодным.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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