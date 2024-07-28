Летние завтраки для дачи — что приготовит на скорую руку

Завтрак на природе. Фото: Freepik

Летние дни на даче — это время для отдыха, наслаждения природой и вкусной едой. Завтрак на свежем воздухе, с видом на сад или лес, приносит особое удовольствие. Предлагаем вам ознакомиться с шестью простыми рецептами.

Новини.LIVE подобрали шесть рецептов летних дачных завтраков, которые можно приготовить на скорую руку.

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Эти шесть летних дачных завтраков не только вкусны, но и полезны. Они помогут вам начать день с энергии и хорошего настроения. Попробуйте каждый из них и выберите свои любимые.

Клубничный смузи боул

Вам понадобится:

1 стакан свежей клубники;

1 банан;

1/2 стакана греческого йогурта;

1/4 стакана овсяных хлопьев;

1 ст. л. меда;

горсть мюсли;

несколько ягод для украшения.

Способ приготовления

В блендере смешайте клубнику, банан, йогурт и мед до однородной массы. Вылейте смузи в глубокую тарелку.

Сверху посыпьте овсяные хлопья, мюсли и украсьте ягодами.

Жаренные яйца. Фото: Freepik

Омлет с сезонными овощами и зеленью

Вам понадобится:

4 яйца;

1 помидор;

1 маленький кабачок;

1 сладкий перец;

горсть шпината или рукколы;

соль и перец по вкусу;

немного оливкового масла.

Способ приготовления

Взбейте яйца с солью и перцем. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте нарезанные овощи до мягкости.

Влейте яичную смесь и готовьте на среднем огне, помешивая, пока омлет не станет золотистым. В конце добавьте шпинат или рукколу.

Тосты с авокадо и помидорами

Вам понадобится:

2 спелых авокадо;

4 кусочка цельнозернового хлеба;

2 помидора;

соль, перец, лимонный сок по вкусу;

немного оливкового масла.

Способ приготовления

Разомните мякоть авокадо вилкой, добавьте соль, перец и лимонный сок. Помидоры нарежьте тонкими кольцами.

Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Намажьте на тосты авокадо, сверху выложите кольца помидоров. Подавайте с чашкой ароматного утреннего кофе.

Греческий йогурт с медом и орехами

Вам понадобится:

1 стакан греческого йогурта;

2 ст. л. меда;

горсть орехов (грецкие, миндаль, фундук);

немного свежих ягод (по желанию).

Способ приготовления

Выложите йогурт в миску. Полейте сверху медом. Посыпьте орехами и ягодами.

Подавайте сразу, наслаждаясь лёгким и полезным завтраком.

Блины с творогом и ягодами

Вам понадобится:

1 стакан муки;

1 стакан молока;

2 яйца;

1 ст. л. сахара;

щепотка соли;

200 г творога;

горсть свежих ягод;

немного меда или сахара для подачи.

Способ приготовления

Взбейте яйца с молоком, сахаром и солью. Постепенно добавляйте муку, пока тесто не станет однородным.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла выпекайте блины до золотистого цвета.

Выложите на каждый блин немного творога, сверху добавьте ягоды и сверните рулетиком. Полейте медом или посыпьте сахаром и подавайте.

Дольки арбуза. Фото: Freepik

Салат с арбузом и фетой

Вам понадобится:

2 стакана нарезанного кубиками арбуза;

100 г сыра фета;

горсть мяты;

сок половины лимона;

немного оливкового масла;

щепотка соли и перца.

Способ приготовления

Выложите арбуз в большую миску. Добавьте кубики феты и мелко нарезанную мяту.

Полейте лимонным соком и оливковым маслом. Приправьте солью и перцем. Перемешайте и подавайте холодным.

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