Летние завтраки для дачи — что приготовит на скорую руку

Шесть самых популярных дачных завтраков — простые в приготовлении
Летние дни на даче — это время для отдыха, наслаждения природой и вкусной едой. Завтрак на свежем воздухе, с видом на сад или лес, приносит особое удовольствие. Предлагаем вам ознакомиться с шестью простыми рецептами.
Новини.LIVE подобрали шесть рецептов летних дачных завтраков, которые можно приготовить на скорую руку.
Эти шесть летних дачных завтраков не только вкусны, но и полезны. Они помогут вам начать день с энергии и хорошего настроения. Попробуйте каждый из них и выберите свои любимые.
Клубничный смузи боул
Вам понадобится:
- 1 стакан свежей клубники;
- 1 банан;
- 1/2 стакана греческого йогурта;
- 1/4 стакана овсяных хлопьев;
- 1 ст. л. меда;
- горсть мюсли;
- несколько ягод для украшения.
Способ приготовления
В блендере смешайте клубнику, банан, йогурт и мед до однородной массы. Вылейте смузи в глубокую тарелку.
Сверху посыпьте овсяные хлопья, мюсли и украсьте ягодами.
Омлет с сезонными овощами и зеленью
Вам понадобится:
- 4 яйца;
- 1 помидор;
- 1 маленький кабачок;
- 1 сладкий перец;
- горсть шпината или рукколы;
- соль и перец по вкусу;
- немного оливкового масла.
Способ приготовления
Взбейте яйца с солью и перцем. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте нарезанные овощи до мягкости.
Влейте яичную смесь и готовьте на среднем огне, помешивая, пока омлет не станет золотистым. В конце добавьте шпинат или рукколу.
Тосты с авокадо и помидорами
Вам понадобится:
- 2 спелых авокадо;
- 4 кусочка цельнозернового хлеба;
- 2 помидора;
- соль, перец, лимонный сок по вкусу;
- немного оливкового масла.
Способ приготовления
Разомните мякоть авокадо вилкой, добавьте соль, перец и лимонный сок. Помидоры нарежьте тонкими кольцами.
Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Намажьте на тосты авокадо, сверху выложите кольца помидоров. Подавайте с чашкой ароматного утреннего кофе.
Греческий йогурт с медом и орехами
Вам понадобится:
- 1 стакан греческого йогурта;
- 2 ст. л. меда;
- горсть орехов (грецкие, миндаль, фундук);
- немного свежих ягод (по желанию).
Способ приготовления
Выложите йогурт в миску. Полейте сверху медом. Посыпьте орехами и ягодами.
Подавайте сразу, наслаждаясь лёгким и полезным завтраком.
Блины с творогом и ягодами
Вам понадобится:
- 1 стакан муки;
- 1 стакан молока;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 200 г творога;
- горсть свежих ягод;
- немного меда или сахара для подачи.
Способ приготовления
Взбейте яйца с молоком, сахаром и солью. Постепенно добавляйте муку, пока тесто не станет однородным.
На разогретой сковороде с небольшим количеством масла выпекайте блины до золотистого цвета.
Выложите на каждый блин немного творога, сверху добавьте ягоды и сверните рулетиком. Полейте медом или посыпьте сахаром и подавайте.
Салат с арбузом и фетой
Вам понадобится:
- 2 стакана нарезанного кубиками арбуза;
- 100 г сыра фета;
- горсть мяты;
- сок половины лимона;
- немного оливкового масла;
- щепотка соли и перца.
Способ приготовления
Выложите арбуз в большую миску. Добавьте кубики феты и мелко нарезанную мяту.
Полейте лимонным соком и оливковым маслом. Приправьте солью и перцем. Перемешайте и подавайте холодным.
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