Літні сніданки для дачі — що приготує нашвидкуруч

Сніданок на природі. Фото: Freepik

Літні дні на дачі — це час для відпочинку, насолоди природою та смачною їжею. Сніданок на свіжому повітрі, з видом на сад або ліс, приносить особливе задоволення. Пропонуємо вам ознайомитись із шістьма простими рецептами.

Новини.LIVE підібрали шість рецептів літніх дачних сніданків, які можна приготувати нашвидкуруч.

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Ці шість літніх дачних сніданків не лише смачні, а й корисні. Вони допоможуть вам розпочати день з енергії та гарного настрою. Спробуйте кожен із них та виберіть свої улюблені.

Полуничний смузі боул

Вам знадобиться:

1 склянка свіжої полуниці;

1 банан;

1/2 склянки грецького йогурту;

1/4 склянки вівсяних пластівців;

1 ст. л. меду;

жменя мюслі;

кілька ягід для прикраси.

Спосіб приготування

У блендері змішайте полуницю, банан, йогурт та мед до однорідної маси. Вилийте смузі у глибоку тарілку.

Зверху посипте вівсяні пластівці, мюслі та прикрасьте ягодами.

Смажені яйця. Фото: Freepik

Омлет із сезонними овочами та зеленню

Вам знадобиться:

4 яйця;

1 помідор;

1 невеликий кабачок;

1 солодкий перець;

жменя шпинату або руколи;

сіль та перець за смаком;

трохи оливкової олії.

Спосіб приготування

Збийте яйця із сіллю та перцем. На розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажте нарізані овочі до м'якості.

Влийте яєчну суміш і готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки омлет стане золотистим. Наприкінці додайте шпинат чи руколу.

Тости з авокадо та помідорами

Вам знадобиться:

2 стиглих авокадо;

4 шматочки цільнозернового хліба;

2 помідори;

сіль, перець, лимонний сік до смаку;

трохи оливкової олії.

Спосіб приготування

Розімніть м'якоть авокадо вилкою, додайте сіль, перець та лимонний сік. Помідори наріжте тонкими кільцями.

Підсмажте хліб у тостері чи на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії. Намажте на тости авокадо, зверху викладіть кільця помідорів. Подавайте з чашкою ароматної ранкової кави.

Грецький йогурт з медом та горіхами

Вам знадобиться:

1 склянка грецького йогурту;

2 ст. л. меду;

жменя горіхів (волоські, мигдаль, фундук);

трохи свіжих ягід (за бажанням).

Спосіб приготування

Викладіть йогурт у миску. Полийте зверху медом. Посипте горіхами та ягодами.

Подавайте відразу, насолоджуючись легким та корисним сніданком.

Млинці з сиром та ягодами

Вам знадобиться:

1 склянка борошна;

1 склянка молока;

2 яйця;

1 ст. л. цукру;

дрібка солі;

200 г сиру;

жменя свіжих ягід;

трохи меду чи цукру для подачі.

Спосіб приготування

Збийте яйця з молоком, цукром та сіллю. Поступово додавайте муку|борошно|, поки|доки| тісто не стане однорідним.

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії випікайте млинці до золотистого кольору.

Викладіть на кожен млинець трохи сиру, зверху додайте ягоди і заверніть рулетиком. Полийте медом або посипте цукром та подавайте.

Частки кавуна. Фото: Freepik

Салат з кавуном та фетою

Вам знадобиться:

2 склянки нарізаного кубиками кавуна;

100 г сиру фета;

жменя м'яти;

сік половини лимона;

трохи оливкової олії;

щіпка солі та перцю.

Спосіб приготування

Викладіть кавун у велику миску. Додайте кубики фети та дрібно нарізану м'яту.

Полийте лимонним соком та оливковою олією. Приправте сіллю та перцем. Перемішайте та подавайте холодним.

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