Школьные мини-пиццы, как в детстве – быстрый и простой рецепт на завтрак.

Школьные мини-пиццы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хотите вернуться в детство и угостить родных чем-нибудь особенным? Приготовьте школьные мини-пиццы — этот простой рецепт напомнит вам любимые завтраки из школьной столовой. Вкусно, быстро и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

дрожжи (сухие) 7 г;

молоко 150 мл;

вода 100 мл;

яйцо 1 шт.;

сахар 1 ст.л.;

мука 500 г;

масло 30 мл;

соль.

Для начинки:

твердый творог 200 г;

колбаса 200 г;

соленый огурец;

шампиньоны 3 шт.;

кетчуп.

Способ приготовления

В глубокую миску добавляем дрожжи, воду, молоко, ложку сахара, вбиваем яйцо и перемешиваем. Оставляем на несколько минут. Добавляем муку и замешиваем. Добавляем масло, солим и вмешиваем масло в тесто.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Рабочую поверхность присыпаем мукой, перекладываем тесто и месим около 2 минут. Дно миски слегка смазываем растительным маслом, перекладываем тесто, накрываем и ставим в теплое место на час.

Тесто для пиццы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Тесто разделить на равные части. Сделать шарики, положить на поверхность, слегка присыпанную мукой, накрыть и оставить на 20 минут.

Нарезанная колбаса. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Шарик раскатать в лепешку, смазать кетчупом, посыпать тертым сыром, выложить начинку. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС. Для начинки сыр мелко натереть, огурцы и колбасу порезать кубиком, грибы тонкими слайсами.

Приготовление пиццы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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