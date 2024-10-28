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Школьные мини-пиццы, как в детстве — простой рецепт на завтрак

28 октября 2024 06:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Школьные мини-пиццы, как в детстве – быстрый и простой рецепт на завтрак.
Школьные мини-пиццы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите вернуться в детство и угостить родных чем-нибудь особенным? Приготовьте школьные мини-пиццы — этот простой рецепт напомнит вам любимые завтраки из школьной столовой. Вкусно, быстро и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • дрожжи (сухие) 7 г;
  • молоко 150 мл;
  • вода 100 мл;
  • яйцо 1 шт.;
  • сахар 1 ст.л.;
  • мука 500 г;
  • масло 30 мл;
  • соль.

Для начинки:

  • твердый творог 200 г;
  • колбаса 200 г;
  • соленый огурец;
  • шампиньоны 3 шт.;
  • кетчуп.

Способ приготовления

В глубокую миску добавляем дрожжи, воду, молоко, ложку сахара, вбиваем яйцо и перемешиваем. Оставляем на несколько минут. Добавляем муку и замешиваем. Добавляем масло, солим и вмешиваем масло в тесто.

школьные мини-пиццы, как в детстве
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Рабочую поверхность присыпаем мукой, перекладываем тесто и месим около 2 минут. Дно миски слегка смазываем растительным маслом, перекладываем тесто, накрываем и ставим в теплое место на час.

школьные мини-пиццы, как в детстве рецепт
Тесто для пиццы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Тесто разделить на равные части. Сделать шарики, положить на поверхность, слегка присыпанную мукой, накрыть и оставить на 20 минут.

рецепт школьные мини-пиццы, как в детстве
Нарезанная колбаса. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Шарик раскатать в лепешку, смазать кетчупом, посыпать тертым сыром, выложить начинку. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС. Для начинки сыр мелко натереть, огурцы и колбасу порезать кубиком, грибы тонкими слайсами.

простой школьные мини-пиццы, как в детстве
Приготовление пиццы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

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