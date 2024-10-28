Школьные мини-пиццы, как в детстве – быстрый и простой рецепт на завтрак.

Школьные мини-пиццы, как в детстве — простой рецепт на завтрак
Хотите вернуться в детство и угостить родных чем-нибудь особенным? Приготовьте школьные мини-пиццы — этот простой рецепт напомнит вам любимые завтраки из школьной столовой. Вкусно, быстро и без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- дрожжи (сухие) 7 г;
- молоко 150 мл;
- вода 100 мл;
- яйцо 1 шт.;
- сахар 1 ст.л.;
- мука 500 г;
- масло 30 мл;
- соль.
Для начинки:
- твердый творог 200 г;
- колбаса 200 г;
- соленый огурец;
- шампиньоны 3 шт.;
- кетчуп.
Способ приготовления
В глубокую миску добавляем дрожжи, воду, молоко, ложку сахара, вбиваем яйцо и перемешиваем. Оставляем на несколько минут. Добавляем муку и замешиваем. Добавляем масло, солим и вмешиваем масло в тесто.
Рабочую поверхность присыпаем мукой, перекладываем тесто и месим около 2 минут. Дно миски слегка смазываем растительным маслом, перекладываем тесто, накрываем и ставим в теплое место на час.
Тесто разделить на равные части. Сделать шарики, положить на поверхность, слегка присыпанную мукой, накрыть и оставить на 20 минут.
Шарик раскатать в лепешку, смазать кетчупом, посыпать тертым сыром, выложить начинку. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС. Для начинки сыр мелко натереть, огурцы и колбасу порезать кубиком, грибы тонкими слайсами.
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