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Шкільні міні-піци, як в дитинстві — простий рецепт на сніданок

28 жовтня 2024 06:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Шкільні міні-піци, як в дитинстві — швидкий і простий рецепт на сніданок.
Шкільні міні-піци. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете повернутись у дитинство і пригостити рідних чимось особливим? Приготуйте шкільні міні-піци — цей простий рецепт нагадає вам улюблені сніданки зі шкільної їдальні. Смачно, швидко і без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.   

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Вам знадобиться: 

  • дріжджі (сухі) 7 г;
  • молоко 150 мл;
  • вода 100 мл;
  • яйце 1 шт.;
  • цукор 1 ст.л.;
  • борошно 500 г;
  • олія 30 мл;
  • сіль. 

Для начинки: 

  • твердий сир 200 г;
  • ковбаса 200 г;
  • солений огірок;
  • печериці 3 шт.;
  • кетчуп. 

Спосіб приготування 

У глибоку миску додаємо дріжджі, воду та молоко, ложку цукру, вбиваємо яйце і перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин. Додаємо борошно і замішуємо. Додаємо олію, солимо і вмішуємо олію в тісто.

шкільні міні-піци, як в дитинстві
Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Робочу поверхню притрушуємо борошном, перекладаємо тісто і місимо близько 2 хвилин. Дно миски злегка змащуємо олією, перекладаємо тісто, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину.

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Тісто для піци. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Тісто потрібно розділити на рівні частини. Зробити кульки, покласти на поверхню, злегка притрушену борошном, накрити і залишити на 20 хвилин.

рецепт шкільні міні-піци, як в дитинстві
Нарізана ковбаса. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Кульку розкачати у корж, помастити кетчупом, посипати тертим сиром, викласти начинку. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС. Для начинки сир дрібно натерти, огірки та ковбасу нарізати кубиком, гриби тонкими слайсами.

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Приготування піци. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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