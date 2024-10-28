Шкільні міні-піци, як в дитинстві — швидкий і простий рецепт на сніданок.

Шкільні міні-піци. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хочете повернутись у дитинство і пригостити рідних чимось особливим? Приготуйте шкільні міні-піци — цей простий рецепт нагадає вам улюблені сніданки зі шкільної їдальні. Смачно, швидко і без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

дріжджі (сухі) 7 г;

молоко 150 мл;

вода 100 мл;

яйце 1 шт.;

цукор 1 ст.л.;

борошно 500 г;

олія 30 мл;

сіль.

Для начинки:

твердий сир 200 г;

ковбаса 200 г;

солений огірок;

печериці 3 шт.;

кетчуп.

Спосіб приготування

У глибоку миску додаємо дріжджі, воду та молоко, ложку цукру, вбиваємо яйце і перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин. Додаємо борошно і замішуємо. Додаємо олію, солимо і вмішуємо олію в тісто.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Робочу поверхню притрушуємо борошном, перекладаємо тісто і місимо близько 2 хвилин. Дно миски злегка змащуємо олією, перекладаємо тісто, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину.

Тісто для піци. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Тісто потрібно розділити на рівні частини. Зробити кульки, покласти на поверхню, злегка притрушену борошном, накрити і залишити на 20 хвилин.

Нарізана ковбаса. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Кульку розкачати у корж, помастити кетчупом, посипати тертим сиром, викласти начинку. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС. Для начинки сир дрібно натерти, огірки та ковбасу нарізати кубиком, гриби тонкими слайсами.

Приготування піци. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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