Шкільні міні-піци, як в дитинстві — швидкий і простий рецепт на сніданок.

Шкільні міні-піци, як в дитинстві — простий рецепт на сніданок
Хочете повернутись у дитинство і пригостити рідних чимось особливим? Приготуйте шкільні міні-піци — цей простий рецепт нагадає вам улюблені сніданки зі шкільної їдальні. Смачно, швидко і без зайвих клопотів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- дріжджі (сухі) 7 г;
- молоко 150 мл;
- вода 100 мл;
- яйце 1 шт.;
- цукор 1 ст.л.;
- борошно 500 г;
- олія 30 мл;
- сіль.
Для начинки:
- твердий сир 200 г;
- ковбаса 200 г;
- солений огірок;
- печериці 3 шт.;
- кетчуп.
Спосіб приготування
У глибоку миску додаємо дріжджі, воду та молоко, ложку цукру, вбиваємо яйце і перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин. Додаємо борошно і замішуємо. Додаємо олію, солимо і вмішуємо олію в тісто.
Робочу поверхню притрушуємо борошном, перекладаємо тісто і місимо близько 2 хвилин. Дно миски злегка змащуємо олією, перекладаємо тісто, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину.
Тісто потрібно розділити на рівні частини. Зробити кульки, покласти на поверхню, злегка притрушену борошном, накрити і залишити на 20 хвилин.
Кульку розкачати у корж, помастити кетчупом, посипати тертим сиром, викласти начинку. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС. Для начинки сир дрібно натерти, огірки та ковбасу нарізати кубиком, гриби тонкими слайсами.
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