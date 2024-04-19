Очень вкусный и простой шоколадный кулич — рецепт с фото и видео от Лилии Цвит

Шоколадная паска. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На вкус шоколадный кулич еще лучше, чем с виду. Мягкий, рыхлый и пышный. Шоколадный вкус ярко выражен. Обязательно приготовьте шоколадный кулич на Пасху, порадуйте своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится (на 4 кулича):

0,5 л молока;

50 г живых дрожжей;

1 стакан сахара;

2 пакетика (по 12 г) ванильного сахара;

4 стакана муки;

2 яйца;

100 г какао;

100 г шоколада;

100 г домашнего творога;

100 г изюма;

50 г растительного масла.

Для глазури:

100 г черного шоколада;

2 ст. л. молока;

кондитерская посыпка (по желанию).

Способ приготовления

Растворите дрожжи в теплом молоке, сахар и ванильный сахар, аккуратно размешайте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Постепенно всыпьте два стакана муки, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Накройте полотенцем смесь и оставьте на 30 минут в теплом месте для активации дрожжей.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавьте к тесту творог, яйца, растопленное масло, шоколад и какао-порошок. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите тесто до достижения однородной консистенции.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавьте промытый изюм в тесто и тщательно его распределите. Покройте тесто полотенцем и оставьте на 1,5 часа в теплом месте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смазать формы для кулича маслом. Отделяйте кусочки теста смазанными руками и распределите их в формы, заполняя их на 1/3 объема.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дайте куличам снова подойти в формах еще на 20 минут. Смешайте желток с молоком и смажьте куличи этой смесью. Выпекайте их в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-60 минут в зависимости от размера формы. Сразу после выпечки извлеките куличи из форм.

Готовые куличи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для глазури растопите шоколад с молоком и смажьте кулич. Украсьте их декоративной посыпкой, например, орехами или кокосовой стружкой, чтобы придать им дополнительный вкус.

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