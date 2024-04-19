Очень вкусный и простой шоколадный кулич — рецепт с фото и видео от Лилии Цвит

Шоколадный кулич от Лилии Цвит станет звездой пасхального стола
На вкус шоколадный кулич еще лучше, чем с виду. Мягкий, рыхлый и пышный. Шоколадный вкус ярко выражен. Обязательно приготовьте шоколадный кулич на Пасху, порадуйте своих близких.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится (на 4 кулича):
- 0,5 л молока;
- 50 г живых дрожжей;
- 1 стакан сахара;
- 2 пакетика (по 12 г) ванильного сахара;
- 4 стакана муки;
- 2 яйца;
- 100 г какао;
- 100 г шоколада;
- 100 г домашнего творога;
- 100 г изюма;
- 50 г растительного масла.
Для глазури:
- 100 г черного шоколада;
- 2 ст. л. молока;
- кондитерская посыпка (по желанию).
Способ приготовления
Растворите дрожжи в теплом молоке, сахар и ванильный сахар, аккуратно размешайте.
Постепенно всыпьте два стакана муки, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Накройте полотенцем смесь и оставьте на 30 минут в теплом месте для активации дрожжей.
Добавьте к тесту творог, яйца, растопленное масло, шоколад и какао-порошок. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите тесто до достижения однородной консистенции.
Добавьте промытый изюм в тесто и тщательно его распределите. Покройте тесто полотенцем и оставьте на 1,5 часа в теплом месте.
Смазать формы для кулича маслом. Отделяйте кусочки теста смазанными руками и распределите их в формы, заполняя их на 1/3 объема.
Дайте куличам снова подойти в формах еще на 20 минут. Смешайте желток с молоком и смажьте куличи этой смесью. Выпекайте их в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-60 минут в зависимости от размера формы. Сразу после выпечки извлеките куличи из форм.
Для глазури растопите шоколад с молоком и смажьте кулич. Украсьте их декоративной посыпкой, например, орехами или кокосовой стружкой, чтобы придать им дополнительный вкус.
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