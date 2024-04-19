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Шоколадный кулич от Лилии Цвит станет звездой пасхального стола

19 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой шоколадный кулич — рецепт с фото и видео от Лилии Цвит
Шоколадная паска. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

На вкус шоколадный кулич еще лучше, чем с виду. Мягкий, рыхлый и пышный. Шоколадный вкус ярко выражен. Обязательно приготовьте шоколадный кулич на Пасху, порадуйте своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится (на 4 кулича):

  • 0,5 л молока;
  • 50 г живых дрожжей;
  • 1 стакан сахара;
  • 2 пакетика (по 12 г) ванильного сахара;
  • 4 стакана муки;
  • 2 яйца;
  • 100 г какао;
  • 100 г шоколада;
  • 100 г домашнего творога;
  • 100 г изюма;
  • 50 г растительного масла.

Для глазури:

  • 100 г черного шоколада;
  • 2 ст. л. молока;
  • кондитерская посыпка (по желанию).

Способ приготовления

Растворите дрожжи в теплом молоке, сахар и ванильный сахар, аккуратно размешайте.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Постепенно всыпьте два стакана муки, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Накройте полотенцем смесь и оставьте на 30 минут в теплом месте для активации дрожжей.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавьте к тесту творог, яйца, растопленное масло, шоколад и какао-порошок. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите тесто до достижения однородной консистенции.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавьте промытый изюм в тесто и тщательно его распределите. Покройте тесто полотенцем и оставьте на 1,5 часа в теплом месте.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смазать формы для кулича маслом. Отделяйте кусочки теста смазанными руками и распределите их в формы, заполняя их на 1/3 объема.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дайте куличам снова подойти в формах еще на 20 минут. Смешайте желток с молоком и смажьте куличи этой смесью. Выпекайте их в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-60 минут в зависимости от размера формы. Сразу после выпечки извлеките куличи из форм.

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Готовые куличи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для глазури растопите шоколад с молоком и смажьте кулич. Украсьте их декоративной посыпкой, например, орехами или кокосовой стружкой, чтобы придать им дополнительный вкус.

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кулич
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