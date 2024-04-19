Дуже смачна та проста шоколадна паска — рецепт з фото та відео від Лілії Цвіт

Шоколадна паска від Лілії Цвіт стане зіркою великоднього столу
На смак шоколадна паска ще краща, ніж на вигляд. М'яка, пухка і пишна. Шоколадний смак яскраво виражений. Обов'язково приготуйте шоколадну паску на Великдень, порадуте своїх близьких.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться (на 4 паски):
- 0,5 л молока;
- 50 г живих дріжджів;
- 1 склянка цукру;
- 2 пакетика (по 12 г) ванільного цукру;
- 4 склянки борошна;
- 2 яйця;
- 100 г какао;
- 100 г шоколаду;
- 100 г домашнього сиру;
- 100 г ізюму;
- 50 г олії.
Для глазурі:
- 100 г чорного шоколаду;
- 2 ст. л. молока;
- кондитерська посипка (за бажанням).
Спосіб приготування
Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте цукор і ванільний цукор, акуратно розмішайте.
Поступово всипте дві склянки борошна, ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Покрийте суміш рушником та залиште на 30 хвилин у теплому місці для активації дріжджів.
Додайте до тесту кисломолочний сир, яйця, розтоплену олію, шоколад й какао-порошок. Поступово додайте борошно, що залишилося, і замісіть тісто до досягнення однорідної консистенції.
Додайте промиті родзинки в тісто і ретельно його розподіліть. Покрийте тісто рушником і залиште на 1,5 години в теплому місці для підйому.
Змастити форми для паски олією. Відокремлюйте шматочки тіста маслом змащеними руками і розподіліть їх у форми, заповнюючи їх на 1/3 об'єму.
Дайте паскам знову підійти у формах ще на 20 хвилин. Змішайте жовток з молоком і змастіть паски цією сумішшю. Випікайте їх у розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-60 хвилин в залежності від розміру форми. Відразу після випічки вийміть паски з форм.
Для глазурі розтопіть шоколад з молоком і змастіть паски. Прикрасьте їх декоративним посипанням, наприклад, горіхами або кокосовою стружкою, щоб надати їм додатковий смак.
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