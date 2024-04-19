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Шоколадна паска від Лілії Цвіт стане зіркою великоднього столу

19 квітня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна та проста шоколадна паска — рецепт з фото та відео від Лілії Цвіт
Шоколадна паска. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

На смак шоколадна паска ще краща, ніж на вигляд. М'яка, пухка і пишна. Шоколадний смак яскраво виражений. Обов'язково приготуйте шоколадну паску на Великдень, порадуте своїх близьких. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться (на 4 паски): 

  • 0,5 л молока; 
  • 50 г живих дріжджів; 
  • 1 склянка цукру; 
  • 2 пакетика (по 12 г) ванільного цукру; 
  • 4 склянки борошна; 
  • 2 яйця; 
  • 100 г какао; 
  • 100 г шоколаду; 
  • 100 г домашнього сиру;
  • 100 г ізюму; 
  • 50 г олії.

Для глазурі: 

  • 100 г чорного шоколаду; 
  • 2 ст. л. молока; 
  • кондитерська посипка (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте цукор і ванільний цукор, акуратно розмішайте.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Поступово всипте дві склянки борошна, ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Покрийте суміш рушником та залиште на 30 хвилин у теплому місці для активації дріжджів.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додайте до тесту кисломолочний сир, яйця, розтоплену олію, шоколад й какао-порошок. Поступово додайте борошно, що залишилося, і замісіть тісто до досягнення однорідної консистенції.

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додайте промиті родзинки в тісто і ретельно його розподіліть. Покрийте тісто рушником і залиште на 1,5 години в теплому місці для підйому.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Змастити форми для паски олією. Відокремлюйте шматочки тіста маслом змащеними руками і розподіліть їх у форми, заповнюючи їх на 1/3 об'єму.

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дайте паскам знову підійти у формах ще на 20 хвилин. Змішайте жовток з молоком і змастіть паски цією сумішшю. Випікайте їх у розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-60 хвилин в залежності від розміру форми. Відразу після випічки вийміть паски з форм.

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Готові паски. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для глазурі розтопіть шоколад з молоком і змастіть паски. Прикрасьте їх декоративним посипанням, наприклад, горіхами або кокосовою стружкою, щоб надати їм додатковий смак.

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Великдень
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