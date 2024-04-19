Дуже смачна та проста шоколадна паска — рецепт з фото та відео від Лілії Цвіт

Шоколадна паска. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На смак шоколадна паска ще краща, ніж на вигляд. М'яка, пухка і пишна. Шоколадний смак яскраво виражений. Обов'язково приготуйте шоколадну паску на Великдень, порадуте своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться (на 4 паски):

0,5 л молока;

50 г живих дріжджів;

1 склянка цукру;

2 пакетика (по 12 г) ванільного цукру;

4 склянки борошна;

2 яйця;

100 г какао;

100 г шоколаду;

100 г домашнього сиру;

100 г ізюму;

50 г олії.

Для глазурі:

100 г чорного шоколаду;

2 ст. л. молока;

кондитерська посипка (за бажанням).

Спосіб приготування

Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте цукор і ванільний цукор, акуратно розмішайте.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Поступово всипте дві склянки борошна, ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Покрийте суміш рушником та залиште на 30 хвилин у теплому місці для активації дріжджів.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додайте до тесту кисломолочний сир, яйця, розтоплену олію, шоколад й какао-порошок. Поступово додайте борошно, що залишилося, і замісіть тісто до досягнення однорідної консистенції.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додайте промиті родзинки в тісто і ретельно його розподіліть. Покрийте тісто рушником і залиште на 1,5 години в теплому місці для підйому.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Змастити форми для паски олією. Відокремлюйте шматочки тіста маслом змащеними руками і розподіліть їх у форми, заповнюючи їх на 1/3 об'єму.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Дайте паскам знову підійти у формах ще на 20 хвилин. Змішайте жовток з молоком і змастіть паски цією сумішшю. Випікайте їх у розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-60 хвилин в залежності від розміру форми. Відразу після випічки вийміть паски з форм.

Готові паски. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для глазурі розтопіть шоколад з молоком і змастіть паски. Прикрасьте їх декоративним посипанням, наприклад, горіхами або кокосовою стружкою, щоб надати їм додатковий смак.

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