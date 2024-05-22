Шоколадные пирожные без выпекания, как в детстве — пошаговый рецепт с фото и видео

Шоколадные пирожные. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Шоколадные пирожные, которые готовятся без выпечки. Это тот самый десерт с детства, который вспомнит каждый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

350 г печенья (1 упаковка);

70 мл молока (5 ст. л);

20 г какао порошка (2 ст.л. без горки);

150 г вареной сгущенки (5 ст.л.);

100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп);

50 г грецкого ореха (8 шт);

соль по вкусу.

Способ приготовления

Откладываем в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка используем для обсыпки.

Печенье для десерта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем печенье и делаем из него крошку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешиваем.

Приготовление пирожных. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем молоко комнатной температуры. Перемешиваем. Объединяем с печеньем.

Приготовление пирожных. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Делаем посыпку. Смешиваем печенье, орехи и какао. Измельчаем.

Шоколадные пирожные. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формируем шарики, обваливаем в крошке. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

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