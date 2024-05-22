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Шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства

22 мая 2024 14:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Шоколадные пирожные без выпекания, как в детстве — пошаговый рецепт с фото и видео
Шоколадные пирожные. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шоколадные пирожные, которые готовятся без выпечки. Это тот самый десерт с детства, который вспомнит каждый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 350 г печенья (1 упаковка);
  • 70 мл молока (5 ст. л);
  • 20 г какао порошка (2 ст.л. без горки);
  • 150 г вареной сгущенки (5 ст.л.);
  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп);
  • 50 г грецкого ореха (8 шт);
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Откладываем в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка используем для обсыпки.

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Печенье для десерта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем печенье и делаем из него крошку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешиваем.

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Приготовление пирожных. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем молоко комнатной температуры. Перемешиваем. Объединяем с печеньем.

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Приготовление пирожных. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Делаем посыпку. Смешиваем печенье, орехи и какао. Измельчаем.

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Шоколадные пирожные. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формируем шарики, обваливаем в крошке. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

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