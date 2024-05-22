Шоколадные пирожные без выпекания, как в детстве — пошаговый рецепт с фото и видео

Шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства
Шоколадные пирожные, которые готовятся без выпечки. Это тот самый десерт с детства, который вспомнит каждый.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 350 г печенья (1 упаковка);
- 70 мл молока (5 ст. л);
- 20 г какао порошка (2 ст.л. без горки);
- 150 г вареной сгущенки (5 ст.л.);
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп);
- 50 г грецкого ореха (8 шт);
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Откладываем в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка используем для обсыпки.
Берем печенье и делаем из него крошку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешиваем.
Добавляем молоко комнатной температуры. Перемешиваем. Объединяем с печеньем.
Делаем посыпку. Смешиваем печенье, орехи и какао. Измельчаем.
Формируем шарики, обваливаем в крошке. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
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