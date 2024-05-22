Шоколадні тістечка без випікання, як в дитинстві — покроковий рецепт з фото та відео

Шоколадні тістечка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Шоколадні тістечка, які готуються без випічки. Це той самий десерт з дитинства, який згадає кожен.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

350 г печива (1 упаковка);

70 мл молока (5 ст. л);

20 г какао-порошка (2 ст.л. без гірки);

150 г вареного згущеного молока (5 ст.л. );

100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп);

50 г волоського горіха (8 шт.);

сіль на смак.

Спосіб приготування

Відкладаємо в бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао — використовуємо для посипки.

Печиво для десерту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо печиво та робимо з нього крихту. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.

Приготування тістечок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо. Об'єднуємо з печивом.

Приготування тістечок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Робимо посипку. Змішуємо печиво, горіх та какао. Подрібнюємо.

Шоколадні тістечка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Поставити його в холодильник на 2-3 години.

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