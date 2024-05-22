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Шоколадні тістечка без випікання — смак дитинства

22 травня 2024 14:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Шоколадні тістечка без випікання, як в дитинстві — покроковий рецепт з фото та відео
Шоколадні тістечка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шоколадні тістечка, які готуються без випічки. Це той самий десерт з дитинства, який згадає кожен. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 350 г печива (1 упаковка);
  • 70 мл молока (5 ст. л);
  • 20 г какао-порошка (2 ст.л. без гірки);
  • 150 г вареного згущеного молока (5 ст.л. );
  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп);
  • 50 г волоського горіха (8 шт.);
  • сіль на смак. 

Спосіб приготування 

Відкладаємо в бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао — використовуємо для посипки.

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Печиво для десерту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо печиво та робимо з нього крихту. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.

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Приготування тістечок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо. Об'єднуємо з печивом.

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Приготування тістечок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Робимо посипку. Змішуємо печиво, горіх та какао. Подрібнюємо.

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Шоколадні тістечка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Поставити його в холодильник на 2-3 години.

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