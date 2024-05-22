Шоколадні тістечка без випікання, як в дитинстві — покроковий рецепт з фото та відео

Шоколадні тістечка без випікання — смак дитинства
Шоколадні тістечка, які готуються без випічки. Це той самий десерт з дитинства, який згадає кожен.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 350 г печива (1 упаковка);
- 70 мл молока (5 ст. л);
- 20 г какао-порошка (2 ст.л. без гірки);
- 150 г вареного згущеного молока (5 ст.л. );
- 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп);
- 50 г волоського горіха (8 шт.);
- сіль на смак.
Спосіб приготування
Відкладаємо в бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао — використовуємо для посипки.
Беремо печиво та робимо з нього крихту. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.
Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо. Об'єднуємо з печивом.
Робимо посипку. Змішуємо печиво, горіх та какао. Подрібнюємо.
Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Поставити його в холодильник на 2-3 години.
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