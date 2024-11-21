Шоколадный манник на кефире "4 стакана" — простой рецепт, который легко запомнить

Шоколадный манник на кефире "4 стакана" — просто все смешать
Шоколадный манник на кефире — это вкусный и простой десерт, который можно приготовить в считанные минуты. С этим рецептом "4 стакана" даже начинающие справятся на отлично! Все ингредиенты просто смешиваются, а результат — вкусный и ароматный манник, который станет отличным дополнением к вашему чаю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- манка 1 стакан (180 мл);
- сахар 1 стакан;
- мука 1 стакан;
- кефир 1 стакан;
- какао 3 ст.л.;
- разрыхлитель 10 г;
- сливочное масло 60 г.
Для глазури:
- какао 2 ст.л.;
- сахар 2 ст.л.;
- вода 2 ст.л.;
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
Манку залить кефиром, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы она набухла. Добавить сахар, какао, муку, разрыхлитель и тщательно перемешать.
Чтобы легче было смешивать, сыпучие ингредиенты можно добавлять поочередно. В конце добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
Дно формы застелить пергаментом, а стенки смазать маслом. Переложить тесто в форму, накрыть фольгой, проделать несколько отверстий вилкой или зубочисткой и поставить в разогретую духовку на 180 °C на 1 час.
За 10 минут до конца выпечки можно снять фольгу.
Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.
Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.
Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".
Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.
Читайте Новини.LIVE!