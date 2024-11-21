Шоколадный манник на кефире "4 стакана" — простой рецепт, который легко запомнить

Шоколадный манник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шоколадный манник на кефире — это вкусный и простой десерт, который можно приготовить в считанные минуты. С этим рецептом "4 стакана" даже начинающие справятся на отлично! Все ингредиенты просто смешиваются, а результат — вкусный и ароматный манник, который станет отличным дополнением к вашему чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

манка 1 стакан (180 мл);

сахар 1 стакан;

мука 1 стакан;

кефир 1 стакан;

какао 3 ст.л.;

разрыхлитель 10 г;

сливочное масло 60 г.

Для глазури:

какао 2 ст.л.;

сахар 2 ст.л.;

вода 2 ст.л.;

сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

Манку залить кефиром, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы она набухла. Добавить сахар, какао, муку, разрыхлитель и тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Чтобы легче было смешивать, сыпучие ингредиенты можно добавлять поочередно. В конце добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

Шоколадное тесто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Дно формы застелить пергаментом, а стенки смазать маслом. Переложить тесто в форму, накрыть фольгой, проделать несколько отверстий вилкой или зубочисткой и поставить в разогретую духовку на 180 °C на 1 час.

Готовый манник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За 10 минут до конца выпечки можно снять фольгу.

Шоколадная глазурь. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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