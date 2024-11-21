Шоколадний манник на кефірі "4 склянки" — простий рецепт, який легко запам'ятати

Шоколадний манник на кефірі "4 склянки" — просто все змішати
Шоколадний манник на кефірі — це смачний і простий десерт, який можна приготувати за лічені хвилини. З цим рецептом "4 склянки" навіть початківці впораються на відмінно! Всі інгредієнти просто змішуються, а результат — смачний і ароматний манник, що стане чудовим доповненням до вашого чаю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- манка 1 склянка (180 мл.);
- цукор 1 склянка;
- борошно 1 склянка;
- кефір 1 склянка;
- какао 3 ст.л.;
- розпушувач 10 г;
- вершкове масло 60 г.
Для глазурі:
- какао 2 ст.л.;
- цукор 2 ст.л.;
- вода 2 ст.л.;
- вершкове масло 50 г.
Спосіб приготування
Манку залити кефіром, перемішати і залишити на 20 хвилин, щоб вона набухла. Додати цукор, какао, борошно, розпушувач і ретельно перемішати.
Щоб легше було змішувати, сипучі інгредієнти можна додавати по черзі. В кінці додати розтоплене вершкове масло і добре вимішати.
Дно форми застелити пергаментом, а стінки змастити маслом. Перекласти тісто у форму, накрити фольгою, зробити кілька отворів виделкою чи зубочисткою і поставити в розігріту духовку на 180 °C на 1 годину.
За 10 хвилин до кінця випікання можна зняти фольгу.
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