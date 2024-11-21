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Шоколадний манник на кефірі "4 склянки" — просто все змішати

21 листопада 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Шоколадний манник на кефірі "4 склянки" — простий рецепт, який легко запам'ятати
Шоколадний манник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Марина Євтягіна - Редактор

Шоколадний манник на кефірі — це смачний і простий десерт, який можна приготувати за лічені хвилини. З цим рецептом "4 склянки" навіть початківці впораються на відмінно! Всі інгредієнти просто змішуються, а результат — смачний і ароматний манник, що стане чудовим доповненням до вашого чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • манка 1 склянка (180 мл.);
  • цукор 1 склянка;
  • борошно 1 склянка;
  • кефір 1 склянка;
  • какао 3 ст.л.;
  • розпушувач 10 г;
  • вершкове масло 60 г. 

Для глазурі: 

  • какао 2 ст.л.;
  • цукор 2 ст.л.;
  • вода 2 ст.л.;
  • вершкове масло 50 г. 

Спосіб приготування 

Манку залити кефіром, перемішати і залишити на 20 хвилин, щоб вона набухла. Додати цукор, какао, борошно, розпушувач і ретельно перемішати.

шоколадний манник рецепт
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Щоб легше було змішувати, сипучі інгредієнти можна додавати по черзі. В кінці додати розтоплене вершкове масло і добре вимішати.

смачний шоколадний манник рецепт
Шоколадне тісто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

 

Дно форми застелити пергаментом, а стінки змастити маслом. Перекласти тісто у форму, накрити фольгою, зробити кілька отворів виделкою чи зубочисткою і поставити в розігріту духовку на 180 °C на 1 годину.

простий шоколадний манник рецепт
Готовий манник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За 10 хвилин до кінця випікання можна зняти фольгу.

рецепт шоколадного манника
Шоколадна глазур. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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