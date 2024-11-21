Шоколадний манник на кефірі "4 склянки" — простий рецепт, який легко запам'ятати

Шоколадний манник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шоколадний манник на кефірі — це смачний і простий десерт, який можна приготувати за лічені хвилини. З цим рецептом "4 склянки" навіть початківці впораються на відмінно! Всі інгредієнти просто змішуються, а результат — смачний і ароматний манник, що стане чудовим доповненням до вашого чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

манка 1 склянка (180 мл.);

цукор 1 склянка;

борошно 1 склянка;

кефір 1 склянка;

какао 3 ст.л.;

розпушувач 10 г;

вершкове масло 60 г.

Для глазурі:

какао 2 ст.л.;

цукор 2 ст.л.;

вода 2 ст.л.;

вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

Манку залити кефіром, перемішати і залишити на 20 хвилин, щоб вона набухла. Додати цукор, какао, борошно, розпушувач і ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Щоб легше було змішувати, сипучі інгредієнти можна додавати по черзі. В кінці додати розтоплене вершкове масло і добре вимішати.

Шоколадне тісто. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Дно форми застелити пергаментом, а стінки змастити маслом. Перекласти тісто у форму, накрити фольгою, зробити кілька отворів виделкою чи зубочисткою і поставити в розігріту духовку на 180 °C на 1 годину.

Готовий манник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За 10 хвилин до кінця випікання можна зняти фольгу.

Шоколадна глазур. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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