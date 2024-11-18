Вкусный шоколадный торт без муки из 4 ингредиентов – пошаговый рецепт.

Шоколадный торт без грамма муки — только из 4-х ингредиентов
Для приготовления этого десерта беру всего 4 ингредиента и чуть меньше часа свободного времени. Торт получается безумно нежным и вкусным, в меру сладким.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 6 шт. комнатной температуры;
- шоколад темный (горький) 120 г;
- сахар 70 г.
Для крема:
- сливки 33% 500 мл. охлажденными;
- сахарная пудра 50 г;
- шоколад для украшения.
Способ приготовления
Для начала растопить шоколад. Можно на водяной бане, а можно в микроволновке. Для этого положить в тарелку кусочки шоколада и поставить в микроволновку на несколько секунд.
Затем взбить желтки с половиной объема сахарной пудры. Через пару минут добавить растопленный шоколад и продолжить взбивать до однородности.
Теперь в отдельной миске взбить белки. В них добавить щепотку соли и взбить в густую стойкую пену, постепенно добавляя оставшуюся сахарную пудру.
После этого обе массы соединить. К "шоколадным" желткам порционно добавить белковую пену и аккуратно с помощью лопатки круговыми движениями сверху вниз перемешать.
Разогреть духовку до 180 ºС. Готовое тесто перелить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределим равномерно и ставим в духовку на 15-18 минут. Главное, не пересушить лепешку. Готовому коржу дать немного остыть. После этого разделить лепешку на 3-4 части, в зависимости от желаемого размера торта.
Взбить сливки сначала на низких оборотах и постепенно увеличить. Как только сливки увеличились в объеме, добавить немного сахарной пудры, чтобы не было слишком сладким, потому что в корже сахара достаточно. Продолжить сбивать до стойких пиков.
Теперь промазать кремом остывшие лепешки. Убирать торт в холодильник для пропитки хотя бы на час. Затем украсить тертым шоколадом – просто и идеально подходит сюда.
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