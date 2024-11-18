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Шоколадный торт без грамма муки — только из 4-х ингредиентов

18 ноября 2024 03:20
Марина Евтягина - Редактор
Вкусный шоколадный торт без муки из 4 ингредиентов – пошаговый рецепт.
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Для приготовления этого десерта беру всего 4 ингредиента и чуть меньше часа свободного времени. Торт получается безумно нежным и вкусным, в меру сладким. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 6 шт. комнатной температуры;
  • шоколад темный (горький) 120 г;
  • сахар 70 г.

Для крема:

  • сливки 33% 500 мл. охлажденными;
  • сахарная пудра 50 г;
  • шоколад для украшения.

Способ приготовления

Для начала растопить шоколад. Можно на водяной бане, а можно в микроволновке. Для этого положить в тарелку кусочки шоколада и поставить в микроволновку на несколько секунд.

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Шоколадный крем. Фото: gospodynka.com.ua

Затем взбить желтки с половиной объема сахарной пудры. Через пару минут добавить растопленный шоколад и продолжить взбивать до однородности.

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Взбитые белки. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь в отдельной миске взбить белки. В них добавить щепотку соли и взбить в густую стойкую пену, постепенно добавляя оставшуюся сахарную пудру.

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Приготовление лепешек. Фото: gospodynka.com.ua

После этого обе массы соединить. К "шоколадным" желткам порционно добавить белковую пену и аккуратно с помощью лопатки круговыми движениями сверху вниз перемешать.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть духовку до 180 ºС. Готовое тесто перелить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределим равномерно и ставим в духовку на 15-18 минут. Главное, не пересушить лепешку. Готовому коржу дать немного остыть. После этого разделить лепешку на 3-4 части, в зависимости от желаемого размера торта.

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Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить сливки сначала на низких оборотах и постепенно увеличить. Как только сливки увеличились в объеме, добавить немного сахарной пудры, чтобы не было слишком сладким, потому что в корже сахара достаточно. Продолжить сбивать до стойких пиков.

Теперь промазать кремом остывшие лепешки. Убирать торт в холодильник для пропитки хотя бы на час. Затем украсить тертым шоколадом – просто и идеально подходит сюда.

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