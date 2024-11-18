Вкусный шоколадный торт без муки из 4 ингредиентов – пошаговый рецепт.

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления этого десерта беру всего 4 ингредиента и чуть меньше часа свободного времени. Торт получается безумно нежным и вкусным, в меру сладким.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца 6 шт. комнатной температуры;

шоколад темный (горький) 120 г;

сахар 70 г.

Для крема:

сливки 33% 500 мл. охлажденными;

сахарная пудра 50 г;

шоколад для украшения.

Способ приготовления

Для начала растопить шоколад. Можно на водяной бане, а можно в микроволновке. Для этого положить в тарелку кусочки шоколада и поставить в микроволновку на несколько секунд.

Шоколадный крем. Фото: gospodynka.com.ua

Затем взбить желтки с половиной объема сахарной пудры. Через пару минут добавить растопленный шоколад и продолжить взбивать до однородности.

Взбитые белки. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь в отдельной миске взбить белки. В них добавить щепотку соли и взбить в густую стойкую пену, постепенно добавляя оставшуюся сахарную пудру.

Приготовление лепешек. Фото: gospodynka.com.ua

После этого обе массы соединить. К "шоколадным" желткам порционно добавить белковую пену и аккуратно с помощью лопатки круговыми движениями сверху вниз перемешать.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть духовку до 180 ºС. Готовое тесто перелить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределим равномерно и ставим в духовку на 15-18 минут. Главное, не пересушить лепешку. Готовому коржу дать немного остыть. После этого разделить лепешку на 3-4 части, в зависимости от желаемого размера торта.

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить сливки сначала на низких оборотах и постепенно увеличить. Как только сливки увеличились в объеме, добавить немного сахарной пудры, чтобы не было слишком сладким, потому что в корже сахара достаточно. Продолжить сбивать до стойких пиков.

Теперь промазать кремом остывшие лепешки. Убирать торт в холодильник для пропитки хотя бы на час. Затем украсить тертым шоколадом – просто и идеально подходит сюда.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.