Смачний шоколадний торт без борошна з 4 інгредієнтів — покроковий рецепт.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування цього десерту беру всього 4 інгредієнти і трохи менше години вільного часу. Торт виходить шалено ніжним і смачним, у міру солодким.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 6 шт. кімнатної температури;

шоколад темний (гіркий) 120 г;

цукор 70 г.

Для крема:

вершки 33% 500 мл. охолодженими;

цукрова пудра 50 г;

шоколад для прикрашання.

Спосіб приготування

Для початку розтопити шоколад. Можна на водяній бані, а можна в мікрохвильовці. Для цього покласти в тарілку шматочки шоколаду та поставити в мікрохвильовку на кілька секунд.

Шоколадний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Потім збити жовтки з половиною об’єму цукрової пудри. Через пару хвилин додати розтоплений шоколад і продовжити збивати до однорідності.

Збиті білки. Фото: gospodynka.com.ua

Тепер в окремій мисці збити білки. У них додати дрібку солі і збити в густу стійку піну, поступово додаючи цукрову пудру, що залишилася.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього обидві маси з’єднати. До "шоколадних" жовтків порційно додати білкову піну й акуратно за допомогою лопатки круговими рухами зверху вниз перемішати.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 180 ºС. Готове тісто перелити на деко, застелене пергаментним папером. Розподілити рівномірно і ставимо в духовку на 15-18 хвилин. Головне, не пересушити корж. Готовому коржу дати трохи охолонути. Після цього розділити корж на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру торта.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Збити вершки спочатку на низьких обертах, і поступово збільшити. Щойно вершки збільшилися в об’ємі, додати трохи цукрової пудри, щоб не був надто солодким, бо в коржі цукру достатньо. Продовжити збивати до стійких піків.

Тепер промазати кремом остиглі коржі. Прибирати торт у холодильник для просочення хоча б на годину. Потім прикрасити тертим шоколадом – просто й ідеально підходить сюди.

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