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Шоколадний торт без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів

18 листопада 2024 03:20
Марина Євтягіна - Редактор
Смачний шоколадний торт без борошна з 4 інгредієнтів — покроковий рецепт.
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Для приготування цього десерту беру всього 4 інгредієнти і трохи менше години вільного часу. Торт виходить шалено ніжним і смачним, у міру солодким. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 6 шт. кімнатної температури;
  • шоколад темний (гіркий) 120 г;
  • цукор 70 г.

Для крема: 

  • вершки 33% 500 мл. охолодженими;
  • цукрова пудра 50 г;
  • шоколад для прикрашання.

Спосіб приготування 

Для початку розтопити шоколад. Можна на водяній бані, а можна в мікрохвильовці. Для цього покласти в тарілку шматочки шоколаду та поставити в мікрохвильовку на кілька секунд.  

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Шоколадний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Потім збити жовтки з половиною об’єму цукрової пудри. Через пару хвилин додати розтоплений шоколад і продовжити збивати до однорідності.

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Збиті білки. Фото: gospodynka.com.ua

Тепер в окремій мисці збити білки. У них додати дрібку солі і збити в густу стійку піну, поступово додаючи цукрову пудру, що залишилася.

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Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього обидві маси з’єднати. До "шоколадних" жовтків порційно додати білкову піну й акуратно за допомогою лопатки круговими рухами зверху вниз перемішати.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 180 ºС. Готове тісто перелити на деко, застелене пергаментним папером. Розподілити рівномірно і ставимо в духовку на 15-18 хвилин. Головне, не пересушити корж. Готовому коржу дати трохи охолонути. Після цього розділити корж на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру торта.

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Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Збити вершки спочатку на низьких обертах, і поступово збільшити. Щойно вершки збільшилися в об’ємі, додати трохи цукрової пудри, щоб не був надто солодким, бо в коржі цукру достатньо. Продовжити збивати до стійких піків.

Тепер промазати кремом остиглі коржі. Прибирати торт у холодильник для просочення хоча б на годину. Потім прикрасити тертим шоколадом – просто й ідеально підходить сюди.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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