Смачний шоколадний торт без борошна з 4 інгредієнтів — покроковий рецепт.

Шоколадний торт без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів
Для приготування цього десерту беру всього 4 інгредієнти і трохи менше години вільного часу. Торт виходить шалено ніжним і смачним, у міру солодким.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 6 шт. кімнатної температури;
- шоколад темний (гіркий) 120 г;
- цукор 70 г.
Для крема:
- вершки 33% 500 мл. охолодженими;
- цукрова пудра 50 г;
- шоколад для прикрашання.
Спосіб приготування
Для початку розтопити шоколад. Можна на водяній бані, а можна в мікрохвильовці. Для цього покласти в тарілку шматочки шоколаду та поставити в мікрохвильовку на кілька секунд.
Потім збити жовтки з половиною об’єму цукрової пудри. Через пару хвилин додати розтоплений шоколад і продовжити збивати до однорідності.
Тепер в окремій мисці збити білки. У них додати дрібку солі і збити в густу стійку піну, поступово додаючи цукрову пудру, що залишилася.
Після цього обидві маси з’єднати. До "шоколадних" жовтків порційно додати білкову піну й акуратно за допомогою лопатки круговими рухами зверху вниз перемішати.
Розігріти духовку до 180 ºС. Готове тісто перелити на деко, застелене пергаментним папером. Розподілити рівномірно і ставимо в духовку на 15-18 хвилин. Головне, не пересушити корж. Готовому коржу дати трохи охолонути. Після цього розділити корж на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру торта.
Збити вершки спочатку на низьких обертах, і поступово збільшити. Щойно вершки збільшилися в об’ємі, додати трохи цукрової пудри, щоб не був надто солодким, бо в коржі цукру достатньо. Продовжити збивати до стійких піків.
Тепер промазати кремом остиглі коржі. Прибирати торт у холодильник для просочення хоча б на годину. Потім прикрасити тертим шоколадом – просто й ідеально підходить сюди.
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