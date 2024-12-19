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Шоколадный торт "Любовь" — рецепт простой как 10 копеек

19 декабря 2024 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Шоколадный торт "Любовь" — самый простой рецепт к празднику
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Шоколадный торт "Любовь" — это нежный десерт, который поразит даже самых требовательных гурманов. Простой в приготовлении, бюджетный, но невероятно вкусный. Готовьте легко, а результат обрадует всю семью.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 4 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 200 мл кефира (3,2%);
  • 80 г растопленного маргарина или масла;
  • 220 г муки;
  • 1 пакетик ванилина;
  • 1 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 5 ст. л. какао.

Для крема:

  • 200 мл сливок (33%);
  • 300 мл сметаны (25%);
  • 100 г сахарной пудры.

Способ приготовления

Взбить миксером сливки, сметану и сахарную пудру до пышности.

простой рецепт шоколадного торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного бисквита смешать в миске яйца с миксером сахаром до посветления массы. Добавить кефир, растопленное масло и перемешать. Просеять муку, ванилин, соду, разрыхлитель и какао, после чего тщательно перемешать до однородности.

очень простой рецепт шоколадного торта
Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 21 см застелить пергаментом, вылить тесто в форму. Выпекать в разогретой духовке при температуре 160-170°C в течение 45-50 минут.

ароматный простой рецепт шоколадного торта
Бисквит и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить готовый бисквит, нарезать его на три коржа. Верхний слой срезать, измельчить в крошку для дальнейшего декорирования торта.

легкий простой рецепт шоколадного торта
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Промазать все коржи кремом, смазать кремом бока и верх торта. Поставить в холодильник на несколько часов для пропитки. Посыпать торт подготовленной крошкой и подавать на стол.

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Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

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