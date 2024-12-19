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Шоколадний торт "Кохання" — рецепт простий як 10 копійок

19 грудня 2024 03:14
Марина Євтягіна - Редактор
Шоколадний торт "Кохання" — найпростіший рецепт до свята
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шоколадний торт "Кохання" — це ніжний десерт, який вразить навіть найвибагливіших гурманів. Простий у приготуванні, бюджетний, але неймовірно смачний. Готуйте легко, а результат порадує всю родину.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 4 яйця;
  • 200 г цукру;
  • 200 мл кефіру (3,2%);
  • 80 г розтопленого маргарину або масла;
  • 220 г борошна;
  • 1 пакетик ваніліну;
  • 1 ч. л. соди;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 5 ст. л. какао.

Для крема:

  • 200 мл вершків (33%);
  • 300 мл сметани (25%);
  • 100 г цукрової пудри.

Спосіб приготування

Збити міксером вершки, сметану та цукрову пудру до пишності.

простий рецепт шоколадного торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного бісквіту змішати в мисці яйця з цукром міксером до посвітління маси. Додати кефір, розтоплене масло й перемішати. Просіяти борошно, ванілін, соду, розпушувач і какао, після чого ретельно перемішати до однорідності.

дуже простий рецепт шоколадного торта
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 21 см застелити пергаментом, вилити тісто у форму. Випікати у розігрітій духовці за температури 160-170°C протягом 45-50 хвилин.

ароматний простий рецепт шоколадного торта
Бісквіт та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити готовий бісквіт, нарізати його на три коржі. Верхній шар зрізати, подрібнити його в крихту для подальшого декорування торта.

легкий простий рецепт шоколадного торта
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Промазати всі коржі кремом, змастити кремом боки та верх торта. Поставити у холодильник на декілька годин для просочення. Посипати торт підготовленою крихтою й подавати до столу.

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Торт без випічки — всього три складові та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

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