Шоколадний торт "Кохання" — найпростіший рецепт до свята

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шоколадний торт "Кохання" — це ніжний десерт, який вразить навіть найвибагливіших гурманів. Простий у приготуванні, бюджетний, але неймовірно смачний. Готуйте легко, а результат порадує всю родину.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

4 яйця;

200 г цукру;

200 мл кефіру (3,2%);

80 г розтопленого маргарину або масла;

220 г борошна;

1 пакетик ваніліну;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. розпушувача;

5 ст. л. какао.

Для крема:

200 мл вершків (33%);

300 мл сметани (25%);

100 г цукрової пудри.

Спосіб приготування

Збити міксером вершки, сметану та цукрову пудру до пишності.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного бісквіту змішати в мисці яйця з цукром міксером до посвітління маси. Додати кефір, розтоплене масло й перемішати. Просіяти борошно, ванілін, соду, розпушувач і какао, після чого ретельно перемішати до однорідності.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 21 см застелити пергаментом, вилити тісто у форму. Випікати у розігрітій духовці за температури 160-170°C протягом 45-50 хвилин.

Бісквіт та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити готовий бісквіт, нарізати його на три коржі. Верхній шар зрізати, подрібнити його в крихту для подальшого декорування торта.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Промазати всі коржі кремом, змастити кремом боки та верх торта. Поставити у холодильник на декілька годин для просочення. Посипати торт підготовленою крихтою й подавати до столу.

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