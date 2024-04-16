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Шоколадный торт в микроволновке за 30 минут — рецепт от Лилии Цвит

16 апреля 2024 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сделать торт в микроволновке – быстрый и простой рецепт.
Шоколадный торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Автор рецепта Лилия Цвит уверяет, что сделать роскошный домашний торт за 30 минут — это реально. Торт получается мягкий, влажный и вкусный. Даже не скажешь, что он готовится так просто. Этот рецепт должен быть в записной книжке каждой хозяйки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • мука 120 г;
  • какао 45 г;
  • сахар 190 г;
  • сода 1 ч.л;
  • масло 70 мл;
  • молоко 150 мл;
  • яйца 2 шт;
  • уксус 1 ст.л. 9%.

Для крема:

  • сметана 20% 600 г;
  • сахар 150 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • загуститель для сметаны 10 г.

Способ приготовления

К муке добавить какао, соду и сахар. Все тщательно перемешать.

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Какао и мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавить молоко, растительное масло и яйца. Все тщательно перемешать до однородной массы.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавить уксус и еще раз тщательно перемешать. Вылить тесто в форму, подходящую для приготовления в микроволновке.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем в микроволновку на 10-12 минут на максимальной мощности.

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Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вынимаем корж из формы, его нужно охладить. Корж нужно разрезать на три части.

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Шоколадные лепешки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь приготовим крем. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и загуститель. Все взбить и смазать кремом торт.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смазанный кремом торт отправляем в холодильник, чтобы он пропитался.

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Шоколадный торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут до завтрака на 8 марта.

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