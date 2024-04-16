Как сделать торт в микроволновке – быстрый и простой рецепт.

Шоколадный торт в микроволновке за 30 минут — рецепт от Лилии Цвит
Автор рецепта Лилия Цвит уверяет, что сделать роскошный домашний торт за 30 минут — это реально. Торт получается мягкий, влажный и вкусный. Даже не скажешь, что он готовится так просто. Этот рецепт должен быть в записной книжке каждой хозяйки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- мука 120 г;
- какао 45 г;
- сахар 190 г;
- сода 1 ч.л;
- масло 70 мл;
- молоко 150 мл;
- яйца 2 шт;
- уксус 1 ст.л. 9%.
Для крема:
- сметана 20% 600 г;
- сахар 150 г;
- ванильный сахар 10 г;
- загуститель для сметаны 10 г.
Способ приготовления
К муке добавить какао, соду и сахар. Все тщательно перемешать.
Добавить молоко, растительное масло и яйца. Все тщательно перемешать до однородной массы.
Добавить уксус и еще раз тщательно перемешать. Вылить тесто в форму, подходящую для приготовления в микроволновке.
Отправляем в микроволновку на 10-12 минут на максимальной мощности.
Вынимаем корж из формы, его нужно охладить. Корж нужно разрезать на три части.
Теперь приготовим крем. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и загуститель. Все взбить и смазать кремом торт.
Смазанный кремом торт отправляем в холодильник, чтобы он пропитался.
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