Как сделать торт в микроволновке – быстрый и простой рецепт.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Автор рецепта Лилия Цвит уверяет, что сделать роскошный домашний торт за 30 минут — это реально. Торт получается мягкий, влажный и вкусный. Даже не скажешь, что он готовится так просто. Этот рецепт должен быть в записной книжке каждой хозяйки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

мука 120 г;

какао 45 г;

сахар 190 г;

сода 1 ч.л;

масло 70 мл;

молоко 150 мл;

яйца 2 шт;

уксус 1 ст.л. 9%.

Для крема:

сметана 20% 600 г;

сахар 150 г;

ванильный сахар 10 г;

загуститель для сметаны 10 г.

Способ приготовления

К муке добавить какао, соду и сахар. Все тщательно перемешать.

Какао и мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавить молоко, растительное масло и яйца. Все тщательно перемешать до однородной массы.

Куриные яйца. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавить уксус и еще раз тщательно перемешать. Вылить тесто в форму, подходящую для приготовления в микроволновке.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем в микроволновку на 10-12 минут на максимальной мощности.

Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вынимаем корж из формы, его нужно охладить. Корж нужно разрезать на три части.

Шоколадные лепешки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь приготовим крем. К сметане добавить сахар, ванильный сахар и загуститель. Все взбить и смазать кремом торт.

Приготовление крема. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смазанный кремом торт отправляем в холодильник, чтобы он пропитался.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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