Як зробити торт в мікрохвильовій печі — швидкий та простий рецепт.

Шоколадний торт в мікрохвильовці за 30 хвилин — рецепт від Лілії Цвіт
Автор рецепту Лілія Цвіт запевняє, що зробити розкішний домашній торт за 30 хвилин — це реально. Торт виходить мʼякий, вологий і дуже смачний. Навіть не скажеш, що він готується так просто. Цей рецепт має бути в записнику кожної господині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- борошно 120 г;
- какао 45 г;
- цукор 190 г;
- сода 1 ч.л;
- олія 70 мл;
- молоко 150 мл;
- яйця 2 шт;
- оцет 1 ст.л. 9%.
Для крема:
- сметана 20 % 600 г;
- цукор 150 г;
- ванільний цукор 10 г;
- загусник для сметани 10 г.
Спосіб приготування
До борошна додати какао, соду та цукор. Все ретельно перемішати.
Додати молоко, олію та яйця. Все ретельно перемішати до однорідної маси.
Додати оцет та ще раз все ретельно перемішати. Вилити тісто у форму, яка підходить для приготування в мікрохвильовій печі.
Відправляємо в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин на максимальній потужності.
Виймаємо корж з форми, його потрібно охолодити. Корж потрібно розрізати на три частини.
Тепер приготуємо крем. До сметани додати цукор, ванільний цукор та загущувач. Все взбити та змастити цим кремом торт.
Змащений кремом торт відправляєом в холодильник, щоб він просочився.
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