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Шоколадний торт в мікрохвильовці за 30 хвилин — рецепт від Лілії Цвіт

16 квітня 2024 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зробити торт в мікрохвильовій печі — швидкий та простий рецепт.
Шоколадний торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Автор рецепту Лілія Цвіт запевняє, що зробити розкішний домашній торт за 30 хвилин — це реально. Торт виходить мʼякий, вологий і дуже смачний. Навіть не скажеш, що він готується так просто. Цей рецепт має бути в записнику кожної господині. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • борошно 120 г;
  • какао 45 г;
  • цукор 190 г;
  • сода 1 ч.л;
  • олія 70 мл; 
  • молоко 150 мл;
  • яйця 2 шт;
  • оцет 1 ст.л. 9%.  

Для крема: 

  • сметана 20 % 600 г;
  • цукор 150 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • загусник для сметани 10 г. 

Спосіб приготування 

До борошна додати какао, соду та цукор. Все ретельно перемішати. 

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Какао та борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додати молоко, олію та яйця. Все ретельно перемішати до однорідної маси.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додати оцет та ще раз все ретельно перемішати. Вилити тісто у форму, яка підходить для приготування в мікрохвильовій печі. 

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин на максимальній потужності. 

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Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Виймаємо корж з форми, його потрібно охолодити. Корж потрібно розрізати на три частини. 

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Шоколадні коржі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер приготуємо крем. До сметани додати цукор, ванільний цукор та загущувач. Все взбити та змастити цим кремом торт. 

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Приготування крема. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Змащений кремом торт відправляєом в холодильник, щоб він просочився. 

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Шоколадний торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

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шоколадний торт
мікрохвильовка

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