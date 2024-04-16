Як зробити торт в мікрохвильовій печі — швидкий та простий рецепт.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Автор рецепту Лілія Цвіт запевняє, що зробити розкішний домашній торт за 30 хвилин — це реально. Торт виходить мʼякий, вологий і дуже смачний. Навіть не скажеш, що він готується так просто. Цей рецепт має бути в записнику кожної господині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

борошно 120 г;

какао 45 г;

цукор 190 г;

сода 1 ч.л;

олія 70 мл;

молоко 150 мл;

яйця 2 шт;

оцет 1 ст.л. 9%.

Для крема:

сметана 20 % 600 г;

цукор 150 г;

ванільний цукор 10 г;

загусник для сметани 10 г.

Спосіб приготування

До борошна додати какао, соду та цукор. Все ретельно перемішати.

Какао та борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додати молоко, олію та яйця. Все ретельно перемішати до однорідної маси.

Курячі яйця. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додати оцет та ще раз все ретельно перемішати. Вилити тісто у форму, яка підходить для приготування в мікрохвильовій печі.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин на максимальній потужності.

Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Виймаємо корж з форми, його потрібно охолодити. Корж потрібно розрізати на три частини.

Шоколадні коржі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер приготуємо крем. До сметани додати цукор, ванільний цукор та загущувач. Все взбити та змастити цим кремом торт.

Приготування крема. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Змащений кремом торт відправляєом в холодильник, щоб він просочився.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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