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Шоколадный торт за пять минут без выпечки — невероятный вкус

29 апреля 2024 16:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт без выпечки за 5 минут — пошаговый рецепт
Шоколадный торт. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепта шоколадного торта за 5 минут. Готовится без выпечки и без использования желатина, а вкус получается просто невероятным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • печенье 600 г;
  • сахар 110 г;
  • молоко 250 мл;
  • ванильный сахар 1 ч.л;
  • соль;
  • сливочное масло 150 г;
  • какао-порошок 60 г;
  • грецкие орехи 100 г;
  • шоколад 100 г;
  • 100 мл сливок 33%.

Способ приготовления

К какао добавить сахар, ванильный сахар и немного соли. Все тщательно перемешать.

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Какао и сахар. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить молоко, постоянно помешивать. Поставить на средний огонь, добавить сливочное масло и постоянно помешивая довести до кипения.

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Какао и сахар. Фото: YouTube @prostirecepti

Подсушить орехи в духовке. Размельчить печенье, добавить мелко нарезанные орехи, все перемешать. Добавить шоколадную смесь в печенье и тщательно перемешать.

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Печенье и шоколадная смесь. Фото: YouTube @prostirecepti

Дно формы выложить печеньем. Сверху выложить смесь из печенья, последним слоем выложить целое печенье.

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Шоколадный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Измельчить шоколад и залить горячим молоком, тщательно перемешать.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @prostirecepti

Шоколадным кремом залить сверху.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @prostirecepti

Поставить торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо пропитался.

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Шоколадный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

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