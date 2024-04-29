Как приготовить торт без выпечки за 5 минут — пошаговый рецепт

Шоколадный торт за пять минут без выпечки — невероятный вкус
Рецепта шоколадного торта за 5 минут. Готовится без выпечки и без использования желатина, а вкус получается просто невероятным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- печенье 600 г;
- сахар 110 г;
- молоко 250 мл;
- ванильный сахар 1 ч.л;
- соль;
- сливочное масло 150 г;
- какао-порошок 60 г;
- грецкие орехи 100 г;
- шоколад 100 г;
- 100 мл сливок 33%.
Способ приготовления
К какао добавить сахар, ванильный сахар и немного соли. Все тщательно перемешать.
Добавить молоко, постоянно помешивать. Поставить на средний огонь, добавить сливочное масло и постоянно помешивая довести до кипения.
Подсушить орехи в духовке. Размельчить печенье, добавить мелко нарезанные орехи, все перемешать. Добавить шоколадную смесь в печенье и тщательно перемешать.
Дно формы выложить печеньем. Сверху выложить смесь из печенья, последним слоем выложить целое печенье.
Измельчить шоколад и залить горячим молоком, тщательно перемешать.
Шоколадным кремом залить сверху.
Поставить торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо пропитался.
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