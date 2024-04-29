Как приготовить торт без выпечки за 5 минут — пошаговый рецепт

Шоколадный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепта шоколадного торта за 5 минут. Готовится без выпечки и без использования желатина, а вкус получается просто невероятным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

печенье 600 г;

сахар 110 г;

молоко 250 мл;

ванильный сахар 1 ч.л;

соль;

сливочное масло 150 г;

какао-порошок 60 г;

грецкие орехи 100 г;

шоколад 100 г;

100 мл сливок 33%.

Способ приготовления

К какао добавить сахар, ванильный сахар и немного соли. Все тщательно перемешать.

Какао и сахар. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавить молоко, постоянно помешивать. Поставить на средний огонь, добавить сливочное масло и постоянно помешивая довести до кипения.

Какао и сахар. Фото: YouTube @prostirecepti

Подсушить орехи в духовке. Размельчить печенье, добавить мелко нарезанные орехи, все перемешать. Добавить шоколадную смесь в печенье и тщательно перемешать.

Печенье и шоколадная смесь. Фото: YouTube @prostirecepti

Дно формы выложить печеньем. Сверху выложить смесь из печенья, последним слоем выложить целое печенье.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Измельчить шоколад и залить горячим молоком, тщательно перемешать.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @prostirecepti

Шоколадным кремом залить сверху.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @prostirecepti

Поставить торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @prostirecepti

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