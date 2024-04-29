Як приготувати торт без випічки за 5 хвилин — покроковий рецепт

Шоколадний торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепту шоколадного торта за 5 хвилин. Готується без випікання та без використання желатину, а смак виходить просто неймовірний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

печиво 600 г;

цукор 110 г;

молоко 250 мл;

ванільний цукор 1 ч.л.;

сіль;

вершкове масло 150 г;

какао-порошок 60 г;

волоські горіхи 100 г;

шоколад 100 г;

100 мл вершків 33%.

Спосіб приготування

До какао додати цукор, ванільний цукор та трохи солі. Все ретельно перемішати.

Какао та цукор. Фото: YouTube @prostirecepti

Додати молоко, постійно помішувати. Поставити на середній вогонь, додати вершкове масло та постійно помішуючи довести до кипіння.

Какао та цукор. Фото: YouTube @prostirecepti

Підсушити горіхи в духовці. Подрібнити печиво, додати дрібно нарізані горіхи, все перемішати. Додати шоколадну суміш до печива та ретельно перемішати.

Печиво та шоколадна суміш. Фото: YouTube @prostirecepti

Дно форми викласти печивом. Зверху викласти суміш з печива, останнім шаром викласти ціле печиво.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Подрібнити шоколад та залити гарячим молоком, все ретельно перемішати.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @prostirecepti

Шоколадним кремом залити зверху.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @prostirecepti

Поставити торт в холодильник мінімум на 4 години, щоб він гарно просочився.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @prostirecepti

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