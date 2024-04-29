Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Шоколадний торт за п'ять хвилин без випікання — неймовірний смак arrow

Шоколадний торт за п'ять хвилин без випікання — неймовірний смак

29 квітня 2024 16:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт без випічки за 5 хвилин — покроковий рецепт
Шоколадний торт. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепту шоколадного торта за 5 хвилин. Готується без випікання та без використання желатину, а смак виходить просто неймовірний. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • печиво 600 г;
  • цукор 110 г;
  • молоко 250 мл;
  • ванільний цукор 1 ч.л.;
  • сіль;
  • вершкове масло 150 г;
  • какао-порошок 60 г;
  • волоські горіхи 100 г;
  • шоколад 100 г;
  • 100 мл вершків 33%. 

Спосіб приготування 

До какао додати цукор, ванільний цукор та трохи солі. Все ретельно перемішати. 

null
Какао та цукор. Фото: YouTube @prostirecepti

Додати молоко, постійно помішувати. Поставити на середній вогонь, додати вершкове масло та постійно помішуючи довести до кипіння. 

null
Какао та цукор. Фото: YouTube @prostirecepti

Підсушити горіхи в духовці. Подрібнити печиво, додати дрібно нарізані горіхи, все перемішати. Додати шоколадну суміш до печива та ретельно перемішати. 

null
Печиво та шоколадна суміш. Фото: YouTube @prostirecepti

Дно форми викласти печивом. Зверху викласти суміш з печива, останнім шаром викласти ціле печиво. 

null
Шоколадний торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Подрібнити шоколад та залити гарячим молоком, все ретельно перемішати. 

null
Шоколадна глазур. Фото: YouTube @prostirecepti

Шоколадним кремом залити зверху. 

null
Шоколадна глазур. Фото: YouTube @prostirecepti

Поставити торт в холодильник мінімум на 4 години, щоб він гарно просочився. 

null
Шоколадний торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

рецепти
лайфхаки
торт
шоколад
шоколадний торт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри