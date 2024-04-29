Як приготувати торт без випічки за 5 хвилин — покроковий рецепт

Шоколадний торт за п'ять хвилин без випікання — неймовірний смак
Рецепту шоколадного торта за 5 хвилин. Готується без випікання та без використання желатину, а смак виходить просто неймовірний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- печиво 600 г;
- цукор 110 г;
- молоко 250 мл;
- ванільний цукор 1 ч.л.;
- сіль;
- вершкове масло 150 г;
- какао-порошок 60 г;
- волоські горіхи 100 г;
- шоколад 100 г;
- 100 мл вершків 33%.
Спосіб приготування
До какао додати цукор, ванільний цукор та трохи солі. Все ретельно перемішати.
Додати молоко, постійно помішувати. Поставити на середній вогонь, додати вершкове масло та постійно помішуючи довести до кипіння.
Підсушити горіхи в духовці. Подрібнити печиво, додати дрібно нарізані горіхи, все перемішати. Додати шоколадну суміш до печива та ретельно перемішати.
Дно форми викласти печивом. Зверху викласти суміш з печива, останнім шаром викласти ціле печиво.
Подрібнити шоколад та залити гарячим молоком, все ретельно перемішати.
Шоколадним кремом залити зверху.
Поставити торт в холодильник мінімум на 4 години, щоб він гарно просочився.
Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.
Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.
Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.
Читайте Новини.LIVE!