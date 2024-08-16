Шпундра со свеклой – старинный пошаговый рецепт

Шпундра со свеклой. Фото: YouTube @olga_salkay

Шпундра со свеклой — это старинное украинское блюдо, которое хранит в себе дух нашего кулинарного наследия. Ей уже более 400 лет, но ее вкус не теряет актуальности и сегодня. Откройте для себя забытые рецепты Украины, где каждый ингредиент рассказывает свою историю, а каждый кусочек дарит удовольствие настоящей украинской кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

красная свекла 500 г;

мясо свинина 500 г;

лук 150 г;

томатный сок 75 мл;

свекольный сок 300 г;

мука 1-1,5 ст. ложки;

соль, перец по вкусу;

чеснок 1 зубчик;

смолец 1 ст. кровати.

Способ приготовления

Нарезать мясо на небольшие кусочки, немного обжарить. Затем добавить лук. Через 2-3 минуты добавить соль и чёрный перец. Добавить 1,5 столовых ложки муки и перемешать.

Жареная свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить сливовое повидло и свекольный сок. Перемешать и добавить нарезанную свеклу.

Свекла и свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Тушить под крышкой до готовности. Периодически помешивать.

Приготовление шпундры. Фото: YouTube @olga_salkay

Шпундру подавать со свежей зеленью.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @olga_salkay

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