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Шпундра со свеклой — блюдо, которому 400 лет, забытые рецепты Украины

16 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Шпундра со свеклой – старинный пошаговый рецепт
Шпундра со свеклой. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Шпундра со свеклой — это старинное украинское блюдо, которое хранит в себе дух нашего кулинарного наследия. Ей уже более 400 лет, но ее вкус не теряет актуальности и сегодня. Откройте для себя забытые рецепты Украины, где каждый ингредиент рассказывает свою историю, а каждый кусочек дарит удовольствие настоящей украинской кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • красная свекла 500 г;
  • мясо свинина 500 г;
  • лук 150 г;
  • томатный сок 75 мл;
  • свекольный сок 300 г;
  • мука 1-1,5 ст. ложки;
  • соль, перец по вкусу;
  • чеснок 1 зубчик;
  • смолец 1 ст. кровати.

Способ приготовления

Нарезать мясо на небольшие кусочки, немного обжарить. Затем добавить лук. Через 2-3 минуты добавить соль и чёрный перец. Добавить 1,5 столовых ложки муки и перемешать.

рецепт шпундры
Жареная свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить сливовое повидло и свекольный сок. Перемешать и добавить нарезанную свеклу.

простой рецепт шпундры
Свекла и свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Тушить под крышкой до готовности. Периодически помешивать.

простой рецепт украинской шпундры
Приготовление шпундры. Фото: YouTube @olga_salkay

Шпундру подавать со свежей зеленью.

рецепт украинской шпундры
Готовое блюдо. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и просто на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

еда лайфхаки рецепты Украинская кухня свекла

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