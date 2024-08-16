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Шпундра з буряками — страва, якій 400 років, забуті рецепти України

16 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Шпундра з буряками — старовинний покроковий рецепт
Шпундра з буряками. Фото: YouTube @olga_salkay
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шпундра з буряками — це старовинна українська страва, яка зберігає в собі дух нашої кулінарної спадщини. Їй вже понад 400 років, але її смак не втрачає актуальності й сьогодні. Відкрийте для себе забуті рецепти України, де кожен інгредієнт розповідає свою історію, а кожен шматочок дарує насолоду справжньої української кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

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Вам знадобиться: 

  • червоний буряк 500 г;
  • м'ясо свинина 500 г;
  • цибуля 150 г;
  • томатний сік 75 мл;
  • буряковий сік 300 г;
  • борошно 1-1,5 ст. ложки;
  • сіль, перець за смаком;
  • часник 1 зубчик;
  • смалець 1 ст. ложка. 

Спосіб приготування 

Нарізати м'ясо на невеликі шматочки, трохи обсмажити. Потім додати цибулю. Через 2-3 хвилини додати сіль та чорний перець. Додати 1,5 столові ложки борошна та перемішати. 

рецепт шпундри
Смажена свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати сливове повидло та буряковий сік. Перемішати та додати нарізаний буряк. 

простий рецепт шпундри
Буряк та свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Тушкувати під кришкою до готовності. Періодично помішувати. 

простий рецепт української шпундри
Приготування шпундри. Фото: YouTube @olga_salkay

Шпундру подавати зі свіжою зеленню. 

рецепт української шпундри
Готова страва. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви та просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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