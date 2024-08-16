Шпундра з буряками — старовинний покроковий рецепт

Шпундра з буряками — страва, якій 400 років, забуті рецепти України
Шпундра з буряками — це старовинна українська страва, яка зберігає в собі дух нашої кулінарної спадщини. Їй вже понад 400 років, але її смак не втрачає актуальності й сьогодні. Відкрийте для себе забуті рецепти України, де кожен інгредієнт розповідає свою історію, а кожен шматочок дарує насолоду справжньої української кухні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- червоний буряк 500 г;
- м'ясо свинина 500 г;
- цибуля 150 г;
- томатний сік 75 мл;
- буряковий сік 300 г;
- борошно 1-1,5 ст. ложки;
- сіль, перець за смаком;
- часник 1 зубчик;
- смалець 1 ст. ложка.
Спосіб приготування
Нарізати м'ясо на невеликі шматочки, трохи обсмажити. Потім додати цибулю. Через 2-3 хвилини додати сіль та чорний перець. Додати 1,5 столові ложки борошна та перемішати.
Додати сливове повидло та буряковий сік. Перемішати та додати нарізаний буряк.
Тушкувати під кришкою до готовності. Періодично помішувати.
Шпундру подавати зі свіжою зеленню.
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