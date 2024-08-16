Шпундра з буряками — старовинний покроковий рецепт

Шпундра з буряками. Фото: YouTube @olga_salkay

Шпундра з буряками — це старовинна українська страва, яка зберігає в собі дух нашої кулінарної спадщини. Їй вже понад 400 років, але її смак не втрачає актуальності й сьогодні. Відкрийте для себе забуті рецепти України, де кожен інгредієнт розповідає свою історію, а кожен шматочок дарує насолоду справжньої української кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

червоний буряк 500 г;

м'ясо свинина 500 г;

цибуля 150 г;

томатний сік 75 мл;

буряковий сік 300 г;

борошно 1-1,5 ст. ложки;

сіль, перець за смаком;

часник 1 зубчик;

смалець 1 ст. ложка.

Спосіб приготування

Нарізати м'ясо на невеликі шматочки, трохи обсмажити. Потім додати цибулю. Через 2-3 хвилини додати сіль та чорний перець. Додати 1,5 столові ложки борошна та перемішати.

Смажена свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати сливове повидло та буряковий сік. Перемішати та додати нарізаний буряк.

Буряк та свинина. Фото: YouTube @olga_salkay

Тушкувати під кришкою до готовності. Періодично помішувати.

Приготування шпундри. Фото: YouTube @olga_salkay

Шпундру подавати зі свіжою зеленню.

Готова страва. Фото: YouTube @olga_salkay

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви та просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.