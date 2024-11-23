Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow "Шуба", но не такая — вкуснее и с новым ингредиентом arrow

"Шуба", но не такая — вкуснее и с новым ингредиентом

23 ноября 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Шуба, но не такая — вкуснее и с новым ингредиентом
Салат "шуба". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Шуба" — классический любимый рецепт на праздничном столе, но мы добавили новый ингредиент, чтобы сделать его еще вкуснее! Попробуйте обновленную версию этого блюда и удивите гостей на следующем празднике.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла 2 шт.;
  • авокадо 1-2 шт.;
  • сельдь 1 шт.;
  • лук сладкий 1/2 шт.;
  • кунжутное масло 1 ч.л.;
  • сок лимона 1 ч.л.;
  • майонез.

Способ приготовления

Сельдь собственного посола отделить от костей и кожи, нарезать на мелкие кусочки и выложить в миску. Добавить мелко нарезанный лук и чайную ложку кунжутного масла, которое придаст блюду приятный аромат и вкус. Перемешать.

салат шуба рецепт
Нарезанный авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Авокадо разрезать вдоль, вытащить косточку, очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Выложить на блюдо первым слоем и сбрызнуть лимонным соком.

null
Сельдь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Совет. Для аккуратного вида салата можно использовать кулинарное кольцо или разъемную форму для выпечки.

null
Нарезанная сельдь. Фото: smachnenke.com.ua

На авокадо выложить селедку с луком, равномерно разровнять.

null
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу очистить, нарезать маленькими кусочками (при желании можно натереть на большой терке), выложить в миску, добавить немного майонеза и перемешать. Положить свеклу на сельдь.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо Оливье предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".

рецепты селедка салат шуба закуска Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:22 Бесплатные услуги для рожениц — что покрывает государство

12:18 Одесса почтила память жертв Голодомора — истории людей

12:05 Цены на продукты — какие товары подорожают перед Новым годом

12:00 Выезд за границу мужчин — кто из студентов имеет на это право

11:59 Ученые разгадали тайну радиоактивных кабанов из Чернобыля

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:44 Уровень радиации на Одесчине — какие показатели на сегодня

11:23 Протесты фермеров — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

11:17 Макгрегор признан виновным в изнасиловании — реакция бойца

11:16 В Черном море зафиксированы десятки вражеских кораблей

10:54 Польские фермеры возобновили протест на границе и назвали причины

12:22 Бесплатные услуги для рожениц — что покрывает государство

12:18 Одесса почтила память жертв Голодомора — истории людей

12:05 Цены на продукты — какие товары подорожают перед Новым годом

12:00 Выезд за границу мужчин — кто из студентов имеет на это право

11:59 Ученые разгадали тайну радиоактивных кабанов из Чернобыля

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:44 Уровень радиации на Одесчине — какие показатели на сегодня

11:23 Протесты фермеров — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

11:17 Макгрегор признан виновным в изнасиловании — реакция бойца

11:16 В Черном море зафиксированы десятки вражеских кораблей

10:54 Польские фермеры возобновили протест на границе и назвали причины

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету