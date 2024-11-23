"Шуба", но не такая — вкуснее и с новым ингредиентом
Салат "Шуба" — классический любимый рецепт на праздничном столе, но мы добавили новый ингредиент, чтобы сделать его еще вкуснее! Попробуйте обновленную версию этого блюда и удивите гостей на следующем празднике.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла 2 шт.;
- авокадо 1-2 шт.;
- сельдь 1 шт.;
- лук сладкий 1/2 шт.;
- кунжутное масло 1 ч.л.;
- сок лимона 1 ч.л.;
- майонез.
Способ приготовления
Сельдь собственного посола отделить от костей и кожи, нарезать на мелкие кусочки и выложить в миску. Добавить мелко нарезанный лук и чайную ложку кунжутного масла, которое придаст блюду приятный аромат и вкус. Перемешать.
Авокадо разрезать вдоль, вытащить косточку, очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Выложить на блюдо первым слоем и сбрызнуть лимонным соком.
Совет. Для аккуратного вида салата можно использовать кулинарное кольцо или разъемную форму для выпечки.
На авокадо выложить селедку с луком, равномерно разровнять.
Свеклу очистить, нарезать маленькими кусочками (при желании можно натереть на большой терке), выложить в миску, добавить немного майонеза и перемешать. Положить свеклу на сельдь.
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