"Шуба", але не така — смачніша й з новим інгредієнтом

Салат "шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Шуба" — класичний улюблений рецепт на святковому столі, але ми додали новий інгредієнт, щоб зробити його ще смачнішим! Спробуйте оновлену версію цієї страви та здивуйте своїх гостей на наступному святі.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк 2 шт.;

авокадо 1-2 шт.;

оселедець 1 шт.;

цибуля солодка 1/2 шт.;

кунжутна олія 1 ч.л.;

сік лимона 1 ч.л.;

майонез.

Спосіб приготування

Оселедець власного посолу відокремити від кісток та шкіри, нарізати на дрібні шматочки та викласти в миску. Додати дрібно нарізану цибулю та чайну ложку кунжутної олії, яка надасть страві приємного аромату і смаку. Перемішати.

Нарізане авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Авокадо розрізати вздовж, витягнути кісточку, очистити від шкірки та нарізати дрібними кубиками. Викласти на блюдо першим шаром та збризнути лимонним соком.

Оселедець та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Порада. Для акуратного вигляду салату можна використовувати кулінарне кільце або роз’ємну форму для випікання.

Нарізаний оселедець. Фото: smachnenke.com.ua

На авокадо викласти оселедець з цибулею, рівномірно розрівняти.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк очистити, нарізати маленькими шматочками (за бажанням можна натерти на великій тертці), викласти в миску, додати трохи майонезу і перемішати. Покласти буряк на оселедець.

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