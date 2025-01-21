Быстрая выпечка за 10 минут — рецепт из 1 пачки творога, который идеально подходит на завтрак

Сырные булочки с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Утром всегда не хватает времени, но это не повод отказываться от вкусного завтрака. Из 1 пачки творога вы легко приготовите быструю и ароматную выпечку за 10 минут. Рецепт, который удивит простотой и вкусом!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сыр мелкозернистый — 400 г;

яйца — 1 шт.

сахар — 70-80 г;

соль — 1/3 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

мука мука — 250 г;

разрыхлитель — 7 г;

ванилин — щепотка;

дополнительно — сахар для обваливания.

Способ приготовления

Смешать мелкозернистый творог с яйцом, сахаром, солью и 3 ст. л. растительного масла. Перемешать до однородности.

Сыр и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Если творог крупнозернистый, протереть его через сито. Не измельчать блендером, чтобы избежать чрезмерной жидкости массы, которая потребует больше муки и сделает тесто и выпечку твердыми.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить муку, всыпать постепенно, поскольку количество муки зависит от влажности творога. Добавлять до получения эластичного теста.

Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на 16 кусочков. Для большего или меньшего размера изделий можно поделить на другое количество частей.

Форма булочек. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать из каждого куска длинный жгутик длиной примерно 30 см. Свернуть края жгутика к центру, чтобы образовать сердце. Обвалять заготовки в сахаре, выложить на противень, застеленный бумагой для выпекания.

Готовые булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 15-20 минут, пока изделия не приобретут золотистый цвет. Не пересушивать, учитывая размер изделий и особенности духовки.

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