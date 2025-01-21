Быстрая выпечка за 10 минут — рецепт из 1 пачки творога, который идеально подходит на завтрак

Быстрая выпечка из 1 пачки творога за 10 минут на завтрак
Утром всегда не хватает времени, но это не повод отказываться от вкусного завтрака. Из 1 пачки творога вы легко приготовите быструю и ароматную выпечку за 10 минут. Рецепт, который удивит простотой и вкусом!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр мелкозернистый — 400 г;
- яйца — 1 шт.
- сахар — 70-80 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- мука мука — 250 г;
- разрыхлитель — 7 г;
- ванилин — щепотка;
- дополнительно — сахар для обваливания.
Способ приготовления
Смешать мелкозернистый творог с яйцом, сахаром, солью и 3 ст. л. растительного масла. Перемешать до однородности.
Если творог крупнозернистый, протереть его через сито. Не измельчать блендером, чтобы избежать чрезмерной жидкости массы, которая потребует больше муки и сделает тесто и выпечку твердыми.
Добавить муку, всыпать постепенно, поскольку количество муки зависит от влажности творога. Добавлять до получения эластичного теста.
Разделить тесто на 16 кусочков. Для большего или меньшего размера изделий можно поделить на другое количество частей.
Сформировать из каждого куска длинный жгутик длиной примерно 30 см. Свернуть края жгутика к центру, чтобы образовать сердце. Обвалять заготовки в сахаре, выложить на противень, застеленный бумагой для выпекания.
Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 15-20 минут, пока изделия не приобретут золотистый цвет. Не пересушивать, учитывая размер изделий и особенности духовки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков
Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.
Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.
Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.
Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.
Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.
Читайте Новини.LIVE!