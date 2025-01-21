Швидка випічка за 10 хвилин — рецепт із 1 пачки сиру, який ідеально підходить на сніданок

Сирні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Вранці завжди бракує часу, але це не привід відмовлятися від смачного сніданку. З 1 пачки сиру ви легко приготуєте швидку та ароматну випічку за 10 хвилин. Рецепт, який здивує простотою та смаком!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир дрібнозернистий — 400 г;

яйця — 1 шт.;

цукор — 70-80 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

борошно — 250 г;

розпушувач — 7 г;

ванілін — дрібка;

додатково — цукор для обвалювання.

Спосіб приготування

Змішати дрібнозернистий сир із яйцем, цукром, сіллю та 3 ст. л. олії. Перемішати до однорідності.

Сир та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо сир крупнозернистий, протерти його через сито. Не подрібнювати блендером, щоб уникнути надмірної рідкості маси, яка потребуватиме більше борошна і зробить тісто та випічку твердими.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати борошно, всипати поступово, оскільки кількість борошна залежить від вологості сиру. Додавати до отримання еластичного тіста.

Приготування рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити тісто на 16 шматочків. Для більшого чи меншого розміру виробів можна поділити на іншу кількість частин.

Форма булочок. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати з кожного шматка довгий джгутик завдовжки приблизно 30 см. Згорнути краї джгутика до центру, щоб утворити серце. Обваляти заготовки в цукрі, викласти на деко, застелене папером для випікання.

Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 15-20 хвилин, поки вироби не набудуть золотистого кольору. Не пересушувати, враховуючи розмір виробів і особливості духовки.

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