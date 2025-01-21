Швидка випічка за 10 хвилин — рецепт із 1 пачки сиру, який ідеально підходить на сніданок

Швидка випічка з 1 пачки сиру за 10 хвилин на сніданок
Вранці завжди бракує часу, але це не привід відмовлятися від смачного сніданку. З 1 пачки сиру ви легко приготуєте швидку та ароматну випічку за 10 хвилин. Рецепт, який здивує простотою та смаком!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир дрібнозернистий — 400 г;
- яйця — 1 шт.;
- цукор — 70-80 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 7 г;
- ванілін — дрібка;
- додатково — цукор для обвалювання.
Спосіб приготування
Змішати дрібнозернистий сир із яйцем, цукром, сіллю та 3 ст. л. олії. Перемішати до однорідності.
Якщо сир крупнозернистий, протерти його через сито. Не подрібнювати блендером, щоб уникнути надмірної рідкості маси, яка потребуватиме більше борошна і зробить тісто та випічку твердими.
Додати борошно, всипати поступово, оскільки кількість борошна залежить від вологості сиру. Додавати до отримання еластичного тіста.
Розділити тісто на 16 шматочків. Для більшого чи меншого розміру виробів можна поділити на іншу кількість частин.
Сформувати з кожного шматка довгий джгутик завдовжки приблизно 30 см. Згорнути краї джгутика до центру, щоб утворити серце. Обваляти заготовки в цукрі, викласти на деко, застелене папером для випікання.
Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 15-20 хвилин, поки вироби не набудуть золотистого кольору. Не пересушувати, враховуючи розмір виробів і особливості духовки.
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