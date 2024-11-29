Быстрые бутерброды на завтрак – рецепт "ленивой пиццы" на хлебе, который понравится всем

Быстрые бутерброды на завтрак — "ленивая пицца" на хлебе
Хотите приготовить что-нибудь вкусное и быстрое на завтрак? "Ленива пицца" на хлебе — идеальный вариант! Всего несколько минут, простые ингредиенты, и ароматное блюдо готово радовать вашу семью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- ветчина 200 г;
- батон 1 шт.;
- помидор 2 шт.;
- творог 100 г;
- зелень 1 пучок;
- майонез 3 ст.л.;
- чеснок 1 зубчик (по желанию).
Способ приготовления
Ветчину, помидоры нарезаем кубиком. Сыр натираем на грубой терке.
Смешиваем ингредиенты. Добавляем зелень, специи и майонез.
Все перемешиваем. Батон нарезаем ломтиками. Выкладываем сверху начинку.
Выпекать 15 минут при 200 ºС. Быстрые бутерброды на завтрак "ленивая пицца" готовы.
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