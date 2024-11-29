Быстрые бутерброды на завтрак – рецепт "ленивой пиццы" на хлебе, который понравится всем

Быстрые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и быстрое на завтрак? "Ленива пицца" на хлебе — идеальный вариант! Всего несколько минут, простые ингредиенты, и ароматное блюдо готово радовать вашу семью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

ветчина 200 г;

батон 1 шт.;

помидор 2 шт.;

творог 100 г;

зелень 1 пучок;

майонез 3 ст.л.;

чеснок 1 зубчик (по желанию).

Способ приготовления

Ветчину, помидоры нарезаем кубиком. Сыр натираем на грубой терке.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Смешиваем ингредиенты. Добавляем зелень, специи и майонез.

Бутерброды на противне. Фото: smachnenke.com.ua

Все перемешиваем. Батон нарезаем ломтиками. Выкладываем сверху начинку.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать 15 минут при 200 ºС. Быстрые бутерброды на завтрак "ленивая пицца" готовы.

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