Швидкі бутерброди на сніданок — рецепт "лінивої піци" на хлібі, який сподобається всім

Швидкі бутерброди на сніданок — "лінива піца" на хлібі
Хочете приготувати щось смачне і швидке на сніданок? "Лінива піца" на хлібі — ідеальний варіант! Всього кілька хвилин, прості інгредієнти, і ароматна страва готова тішити вашу родину.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- шинка 200 г;
- батон 1 шт.;
- помідор 2 шт.;
- сир 100 г;
- зелень 1 пучок;
- майонез 3 ст.л.;
- часник 1 зубчик (за бажанням).
Спосіб приготування
Шинку, помідори нарізаємо кубиком. Сир натираємо на грубій тертці.
Змішуємо інгредієнти. Додаємо зелень, спеції та майонез.
Все перемішуємо. Батон нарізаємо скибочками. Викладаємо зверху начинку.
Випікати 15 хвилин при 200 ºС. Швидкі бутерброди на сніданок "лінива піца" готові.
Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.
Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.
Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.
Читайте Новини.LIVE!