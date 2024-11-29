Швидкі бутерброди на сніданок — рецепт "лінивої піци" на хлібі, який сподобається всім

Швидкі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати щось смачне і швидке на сніданок? "Лінива піца" на хлібі — ідеальний варіант! Всього кілька хвилин, прості інгредієнти, і ароматна страва готова тішити вашу родину.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

шинка 200 г;

батон 1 шт.;

помідор 2 шт.;

сир 100 г;

зелень 1 пучок;

майонез 3 ст.л.;

часник 1 зубчик (за бажанням).

Спосіб приготування

Шинку, помідори нарізаємо кубиком. Сир натираємо на грубій тертці.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Змішуємо інгредієнти. Додаємо зелень, спеції та майонез.

Бутерброди на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Все перемішуємо. Батон нарізаємо скибочками. Викладаємо зверху начинку.

Гарчі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати 15 хвилин при 200 ºС. Швидкі бутерброди на сніданок "лінива піца" готові.

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