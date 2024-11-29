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Швидкі бутерброди на сніданок — "лінива піца" на хлібі

29 листопада 2024 06:25
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкі бутерброди на сніданок — рецепт "лінивої піци" на хлібі, який сподобається всім
Швидкі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приготувати щось смачне і швидке на сніданок? "Лінива піца" на хлібі — ідеальний варіант! Всього кілька хвилин, прості інгредієнти, і ароматна страва готова тішити вашу родину.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • шинка 200 г;
  • батон 1 шт.;
  • помідор 2 шт.;
  • сир 100 г;
  • зелень 1 пучок;
  • майонез 3 ст.л.;
  • часник 1 зубчик (за бажанням). 

Спосіб приготування

Шинку, помідори нарізаємо кубиком. Сир натираємо на грубій тертці.

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Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Змішуємо інгредієнти. Додаємо зелень, спеції та майонез.

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Бутерброди на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Все перемішуємо. Батон нарізаємо скибочками. Викладаємо зверху начинку.

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Гарчі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати 15 хвилин при 200 ºС. Швидкі бутерброди на сніданок "лінива піца" готові. 

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