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Быстрые и простые блюда на Новый год 2025 — 6 вкусных рецептов

31 декабря 2024 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусное меню на Новый год 2025 — 6 быстрых и легких рецептов, которые удивят всех
Праздничные блюда. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Новый год 2025 года уже на пороге, а вы еще не определились с праздничным меню? Мы подобрали для вас 6 рецептов, которые можно приготовить быстро, просто и с минимумом усилий. Эти блюда станут любимцами ваших гостей, создадут атмосферу уюта и настоящего праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь за городом.

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1. Закуска: Тарталетки с креветками

тарталетки с креветками на новый год
Тарталетки с креветками. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

  • тарталетки — 6 шт.;
  • сливочный сыр — 100 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • креветки — 6 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Нарезать огурец маленькими кубиками. Растопить сливочный сыр в тарталетках, добавить сверху нарезанный огурец.

Креветки обжарить на сковороде с растительным маслом и измельченным чесноком в течение 2 минут, добавить соевый соус. Выложить креветки поверх огурца. Подавать охлажденными.

2. Теплый салат с баклажанами и говядиной

теплый салат с баклажанами на новый год
Теплый салат с баклажанами и говядиной. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

  • баклажан — 1 шт.;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • говядина (или индейка) — 300 г;
  • помидор — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка или кинза — по вкусу;
  • растительное масло, лимон, соль, перец.

Способ приготовления

Баклажан порезать кубиками, обжарить до мягкости. Болгарский перец и помидоры порезать большими кусками, поджарить вместе.

Говядину нарезать полосками, обжарить до готовности.

Смешать все ингредиенты, добавить измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Заправить лимонным соком.

3. Салат-венок с красной рыбой

Вам понадобится:

  • микс салатов — 100 г;
  • ореховый соус — 3 ст. л.;
  • помидоры черри — 8-10 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • красная рыба (лосось) — 150 г;
  • пармезан — 50 г.

Способ приготовления

Выложить микс салатов на тарелку в виде венка. Добавить нарезанные половинки черри и дольки апельсина.

Красную рыбу порезать ломтиками, выложить сверху. Посыпать тертым пармезаном, заправить ореховым соусом.

4. Бутерброды с селедкой

бутерброды с селедкой
Бутерброды с селедкой. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

  • картофель в мундире — 2 шт.;
  • сельдь — 150 г;
  • фиолетовый лук — 1 шт.

Для намазки:

  • яйца вареные — 2 шт.;
  • соленый огурец — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Картофель нарезать ломтиками, поджарить до золотистой корочки. Смешать яйца, измельченный огурец, чеснок и майонез.

Выложить намазку на каждый ломтик картофеля, сверху положить кусочек сельди и кольцо лука.

5. Шпажки с курицей и грибами

шпажки с курицей и грибами
Шпажки с курицей и грибами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 300 г;
  • грибы (шампиньоны) — 200 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • соус унаги — 2 ст. л.;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное мясо нарезать кусочками, замариновать в соевом соусе со специями на 30 минут. Грибы и перец порезать большими кусками.

Нанизать на шпажки мясо, грибы и перец, жарить на гриле или сковороде до готовности.

Перед подачей полить соусом унаги.

6. Сибас с овощами

сибас с овощами
Сибас с овощами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

  • сибас — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • брокколи — 200 г;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • соль, перец, масло — по вкусу.

Способ приготовления

Рыбу почистить, приправить солью и перцем. Морковь и сельдерей нарезать соломкой, брокколи разобрать на соцветия.

Выложить овощи на фольгу, положить сверху рыбу, завернуть и запечь в духовке при 180 °C 25 минут. Подавать со свежей зеленью.

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