Вкусное меню на Новый год 2025 — 6 быстрых и легких рецептов, которые удивят всех

Быстрые и простые блюда на Новый год 2025 — 6 вкусных рецептов
Новый год 2025 года уже на пороге, а вы еще не определились с праздничным меню? Мы подобрали для вас 6 рецептов, которые можно приготовить быстро, просто и с минимумом усилий. Эти блюда станут любимцами ваших гостей, создадут атмосферу уюта и настоящего праздника.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь за городом.
1. Закуска: Тарталетки с креветками
Вам понадобится:
- тарталетки — 6 шт.;
- сливочный сыр — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- креветки — 6 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соевый соус — 1 ч. л.;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Нарезать огурец маленькими кубиками. Растопить сливочный сыр в тарталетках, добавить сверху нарезанный огурец.
Креветки обжарить на сковороде с растительным маслом и измельченным чесноком в течение 2 минут, добавить соевый соус. Выложить креветки поверх огурца. Подавать охлажденными.
2. Теплый салат с баклажанами и говядиной
Вам понадобится:
- баклажан — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- говядина (или индейка) — 300 г;
- помидор — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка или кинза — по вкусу;
- растительное масло, лимон, соль, перец.
Способ приготовления
Баклажан порезать кубиками, обжарить до мягкости. Болгарский перец и помидоры порезать большими кусками, поджарить вместе.
Говядину нарезать полосками, обжарить до готовности.
Смешать все ингредиенты, добавить измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Заправить лимонным соком.
3. Салат-венок с красной рыбой
Вам понадобится:
- микс салатов — 100 г;
- ореховый соус — 3 ст. л.;
- помидоры черри — 8-10 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- красная рыба (лосось) — 150 г;
- пармезан — 50 г.
Способ приготовления
Выложить микс салатов на тарелку в виде венка. Добавить нарезанные половинки черри и дольки апельсина.
Красную рыбу порезать ломтиками, выложить сверху. Посыпать тертым пармезаном, заправить ореховым соусом.
4. Бутерброды с селедкой
Вам понадобится:
- картофель в мундире — 2 шт.;
- сельдь — 150 г;
- фиолетовый лук — 1 шт.
Для намазки:
- яйца вареные — 2 шт.;
- соленый огурец — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
Картофель нарезать ломтиками, поджарить до золотистой корочки. Смешать яйца, измельченный огурец, чеснок и майонез.
Выложить намазку на каждый ломтик картофеля, сверху положить кусочек сельди и кольцо лука.
5. Шпажки с курицей и грибами
Вам понадобится:
- куриные бедра — 300 г;
- грибы (шампиньоны) — 200 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- соус унаги — 2 ст. л.;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления
Куриное мясо нарезать кусочками, замариновать в соевом соусе со специями на 30 минут. Грибы и перец порезать большими кусками.
Нанизать на шпажки мясо, грибы и перец, жарить на гриле или сковороде до готовности.
Перед подачей полить соусом унаги.
6. Сибас с овощами
Вам понадобится:
- сибас — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- брокколи — 200 г;
- сельдерей — 1 стебель;
- соль, перец, масло — по вкусу.
Способ приготовления
Рыбу почистить, приправить солью и перцем. Морковь и сельдерей нарезать соломкой, брокколи разобрать на соцветия.
Выложить овощи на фольгу, положить сверху рыбу, завернуть и запечь в духовке при 180 °C 25 минут. Подавать со свежей зеленью.
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