Вкусное меню на Новый год 2025 — 6 быстрых и легких рецептов, которые удивят всех

Праздничные блюда. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Новый год 2025 года уже на пороге, а вы еще не определились с праздничным меню? Мы подобрали для вас 6 рецептов, которые можно приготовить быстро, просто и с минимумом усилий. Эти блюда станут любимцами ваших гостей, создадут атмосферу уюта и настоящего праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь за городом.

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1. Закуска: Тарталетки с креветками

Тарталетки с креветками. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

тарталетки — 6 шт.;

сливочный сыр — 100 г;

огурец — 1 шт.;

креветки — 6 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соевый соус — 1 ч. л.;

масло для жарки.

Способ приготовления

Нарезать огурец маленькими кубиками. Растопить сливочный сыр в тарталетках, добавить сверху нарезанный огурец.

Креветки обжарить на сковороде с растительным маслом и измельченным чесноком в течение 2 минут, добавить соевый соус. Выложить креветки поверх огурца. Подавать охлажденными.

2. Теплый салат с баклажанами и говядиной

Теплый салат с баклажанами и говядиной. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

баклажан — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

говядина (или индейка) — 300 г;

помидор — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка или кинза — по вкусу;

растительное масло, лимон, соль, перец.

Способ приготовления

Баклажан порезать кубиками, обжарить до мягкости. Болгарский перец и помидоры порезать большими кусками, поджарить вместе.

Говядину нарезать полосками, обжарить до готовности.

Смешать все ингредиенты, добавить измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Заправить лимонным соком.

3. Салат-венок с красной рыбой

Вам понадобится:

микс салатов — 100 г;

ореховый соус — 3 ст. л.;

помидоры черри — 8-10 шт.;

апельсин — 1 шт.;

красная рыба (лосось) — 150 г;

пармезан — 50 г.

Способ приготовления

Выложить микс салатов на тарелку в виде венка. Добавить нарезанные половинки черри и дольки апельсина.

Красную рыбу порезать ломтиками, выложить сверху. Посыпать тертым пармезаном, заправить ореховым соусом.

4. Бутерброды с селедкой

Бутерброды с селедкой. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

картофель в мундире — 2 шт.;

сельдь — 150 г;

фиолетовый лук — 1 шт.

Для намазки:

яйца вареные — 2 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Картофель нарезать ломтиками, поджарить до золотистой корочки. Смешать яйца, измельченный огурец, чеснок и майонез.

Выложить намазку на каждый ломтик картофеля, сверху положить кусочек сельди и кольцо лука.

5. Шпажки с курицей и грибами

Шпажки с курицей и грибами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

куриные бедра — 300 г;

грибы (шампиньоны) — 200 г;

болгарский перец — 1 шт.;

соевый соус — 2 ст. л.;

соус унаги — 2 ст. л.;

специи — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное мясо нарезать кусочками, замариновать в соевом соусе со специями на 30 минут. Грибы и перец порезать большими кусками.

Нанизать на шпажки мясо, грибы и перец, жарить на гриле или сковороде до готовности.

Перед подачей полить соусом унаги.

6. Сибас с овощами

Сибас с овощами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам понадобится:

сибас — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

брокколи — 200 г;

сельдерей — 1 стебель;

соль, перец, масло — по вкусу.

Способ приготовления

Рыбу почистить, приправить солью и перцем. Морковь и сельдерей нарезать соломкой, брокколи разобрать на соцветия.

Выложить овощи на фольгу, положить сверху рыбу, завернуть и запечь в духовке при 180 °C 25 минут. Подавать со свежей зеленью.

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