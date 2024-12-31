Смачне меню на Новий рік 2025 — 6 швидких та легких рецептів, які здивують усіх.

Швидкі та прості страви на Новий рік 2025 — 6 смачних рецептів
Новий рік 2025 вже на порозі, а ви ще не визначилися зі святковим меню? Ми підготували для вас 6 рецептів, які можна приготувати швидко, просто та з мінімумом зусиль. Ці страви стануть улюбленцями ваших гостей, створять атмосферу затишку та справжнього свята.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя за містом.
1. Закуска: Тарталетки з креветками
Вам знадобиться:
- тарталетки — 6 шт.;
- вершковий сир — 100 г;
- огірок — 1 шт.;
- креветки — 6 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати огірок дрібними кубиками. Розтопити вершковий сир у тарталетках, додати зверху нарізаний огірок.
Креветки обсмажити на сковороді з олією та подрібненим часником протягом 2 хвилин, додати соєвий соус. Викласти креветки поверх огірка. Подавати охолодженими.
2. Теплий салат із баклажанами та яловичиною
Вам знадобиться:
- баклажан — 1 шт.;
- болгарський перець — 2 шт.;
- яловичина (або індичка) — 300 г;
- помідор — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка або кінза — за смаком;
- олія, лимон, сіль, перець.
Спосіб приготування
Баклажан нарізати кубиками, обсмажити до м’якості. Болгарський перець і помідори нарізати великими шматками, підсмажити разом.
Яловичину нарізати смужками, обсмажити до готовності.
Змішати всі інгредієнти, додати подрібнений часник, зелень, сіль і перець. Заправити лимонним соком.
3. Салат-вінок із червоною рибою
Вам знадобиться:
- мікс салатів — 100 г;
- горіховий соус — 3 ст. л.;
- помідори черрі — 8-10 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- червона риба (лосось) — 150 г;
- пармезан — 50 г.
Спосіб приготування
Викласти мікс салатів на тарілку у вигляді вінка. Додати нарізані половинки чері та часточки апельсина.
Червону рибу порізати скибочками, викласти зверху. Посипати тертим пармезаном, заправити горіховим соусом.
4. Канапки з оселедцем
Вам знадобиться:
- картопля в мундирі — 2 шт.;
- оселедець — 150 г;
- фіолетова цибуля — 1 шт.
Для намазки:
- яйця варені — 2 шт.;
- солоний огірок — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування
Картоплю нарізати скибочками, підсмажити до золотистої скоринки. Змішати яйця, подрібнений огірок, часник і майонез.
Викласти намазку на кожну скибочку картоплі, зверху покласти шматочок оселедця та кільце цибулі.
5. Шпажки з куркою та грибами
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 300 г;
- гриби (печериці) — 200 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- соус унагі — 2 ст. л.;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Куряче м’ясо нарізати шматочками, замаринувати в соєвому соусі зі спеціями на 30 хвилин. Гриби й перець нарізати великими шматками.
Нанизати на шпажки м’ясо, гриби та перець, смажити на грилі або пательні до готовності.
Перед подачею полити соусом унагі.
6. Сібас з овочами
Вам знадобиться:
- сібас — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- броколі — 200 г;
- селера — 1 стебло;
- сіль, перець, олія — за смаком.
Спосіб приготування
Рибу почистити, приправити сіллю та перцем. Моркву та селеру нарізати соломкою, броколі розібрати на суцвіття.
Викласти овочі на фольгу, покласти зверху рибу, загорнути та запекти в духовці при 180 °C 25 хвилин. Подавати зі свіжою зеленню.
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