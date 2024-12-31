Смачне меню на Новий рік 2025 — 6 швидких та легких рецептів, які здивують усіх.

Святкові страви. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Новий рік 2025 вже на порозі, а ви ще не визначилися зі святковим меню? Ми підготували для вас 6 рецептів, які можна приготувати швидко, просто та з мінімумом зусиль. Ці страви стануть улюбленцями ваших гостей, створять атмосферу затишку та справжнього свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя за містом.

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1. Закуска: Тарталетки з креветками

Тарталетки з креветками. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться:

тарталетки — 6 шт.;

вершковий сир — 100 г;

огірок — 1 шт.;

креветки — 6 шт.;

часник — 1 зубчик;

соєвий соус — 1 ч. л.;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати огірок дрібними кубиками. Розтопити вершковий сир у тарталетках, додати зверху нарізаний огірок.

Креветки обсмажити на сковороді з олією та подрібненим часником протягом 2 хвилин, додати соєвий соус. Викласти креветки поверх огірка. Подавати охолодженими.

2. Теплий салат із баклажанами та яловичиною

Теплий салат із баклажанами та яловичиною. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться:

баклажан — 1 шт.;

болгарський перець — 2 шт.;

яловичина (або індичка) — 300 г;

помідор — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

петрушка або кінза — за смаком;

олія, лимон, сіль, перець.

Спосіб приготування

Баклажан нарізати кубиками, обсмажити до м’якості. Болгарський перець і помідори нарізати великими шматками, підсмажити разом.

Яловичину нарізати смужками, обсмажити до готовності.

Змішати всі інгредієнти, додати подрібнений часник, зелень, сіль і перець. Заправити лимонним соком.

3. Салат-вінок із червоною рибою

Вам знадобиться:

мікс салатів — 100 г;

горіховий соус — 3 ст. л.;

помідори черрі — 8-10 шт.;

апельсин — 1 шт.;

червона риба (лосось) — 150 г;

пармезан — 50 г.

Спосіб приготування

Викласти мікс салатів на тарілку у вигляді вінка. Додати нарізані половинки чері та часточки апельсина.

Червону рибу порізати скибочками, викласти зверху. Посипати тертим пармезаном, заправити горіховим соусом.

4. Канапки з оселедцем

Канапки з оселедцем. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться:

картопля в мундирі — 2 шт.;

оселедець — 150 г;

фіолетова цибуля — 1 шт.

Для намазки:

яйця варені — 2 шт.;

солоний огірок — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати скибочками, підсмажити до золотистої скоринки. Змішати яйця, подрібнений огірок, часник і майонез.

Викласти намазку на кожну скибочку картоплі, зверху покласти шматочок оселедця та кільце цибулі.

5. Шпажки з куркою та грибами

Шпажки з куркою та грибами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться:

курячі стегна — 300 г;

гриби (печериці) — 200 г;

болгарський перець — 1 шт.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

соус унагі — 2 ст. л.;

спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо нарізати шматочками, замаринувати в соєвому соусі зі спеціями на 30 хвилин. Гриби й перець нарізати великими шматками.

Нанизати на шпажки м’ясо, гриби та перець, смажити на грилі або пательні до готовності.

Перед подачею полити соусом унагі.

6. Сібас з овочами

Сібас з овочами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться:

сібас — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

броколі — 200 г;

селера — 1 стебло;

сіль, перець, олія — за смаком.

Спосіб приготування

Рибу почистити, приправити сіллю та перцем. Моркву та селеру нарізати соломкою, броколі розібрати на суцвіття.

Викласти овочі на фольгу, покласти зверху рибу, загорнути та запекти в духовці при 180 °C 25 хвилин. Подавати зі свіжою зеленню.

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