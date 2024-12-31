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Швидкі та прості страви на Новий рік 2025 — 6 смачних рецептів

31 грудня 2024 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачне меню на Новий рік 2025 — 6 швидких та легких рецептів, які здивують усіх.
Святкові страви. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Новий рік 2025 вже на порозі, а ви ще не визначилися зі святковим меню? Ми підготували для вас 6 рецептів, які можна приготувати швидко, просто та з мінімумом зусиль. Ці страви стануть улюбленцями ваших гостей, створять атмосферу затишку та справжнього свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя за містом

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1. Закуска: Тарталетки з креветками

тарталетки з креветками на новий рік
Тарталетки з креветками. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться: 

  • тарталетки — 6 шт.;
  • вершковий сир — 100 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • креветки — 6 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • соєвий соус — 1 ч. л.;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати огірок дрібними кубиками. Розтопити вершковий сир у тарталетках, додати зверху нарізаний огірок.

Креветки обсмажити на сковороді з олією та подрібненим часником протягом 2 хвилин, додати соєвий соус. Викласти креветки поверх огірка. Подавати охолодженими.

2. Теплий салат із баклажанами та яловичиною

теплий салат з баклажанами на новий рік
Теплий салат із баклажанами та яловичиною. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться: 

  • баклажан — 1 шт.;
  • болгарський перець — 2 шт.;
  • яловичина (або індичка) — 300 г;
  • помідор — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • петрушка або кінза — за смаком;
  • олія, лимон, сіль, перець.

Спосіб приготування

Баклажан нарізати кубиками, обсмажити до м’якості. Болгарський перець і помідори нарізати великими шматками, підсмажити разом.

Яловичину нарізати смужками, обсмажити до готовності.

Змішати всі інгредієнти, додати подрібнений часник, зелень, сіль і перець. Заправити лимонним соком.

3. Салат-вінок із червоною рибою

Вам знадобиться: 

  • мікс салатів — 100 г;
  • горіховий соус — 3 ст. л.;
  • помідори черрі — 8-10 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • червона риба (лосось) — 150 г;
  • пармезан — 50 г.

Спосіб приготування

Викласти мікс салатів на тарілку у вигляді вінка. Додати нарізані половинки чері та часточки апельсина.

Червону рибу порізати скибочками, викласти зверху. Посипати тертим пармезаном, заправити горіховим соусом.

4. Канапки з оселедцем

канапки з оселедцем
Канапки з оселедцем. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться: 

  • картопля в мундирі — 2 шт.;
  • оселедець — 150 г;
  • фіолетова цибуля — 1 шт.

Для намазки:

  • яйця варені — 2 шт.;
  • солоний огірок — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати скибочками, підсмажити до золотистої скоринки. Змішати яйця, подрібнений огірок, часник і майонез.

Викласти намазку на кожну скибочку картоплі, зверху покласти шматочок оселедця та кільце цибулі.

5. Шпажки з куркою та грибами

шпажки з куркою та грибами
Шпажки з куркою та грибами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться: 

  • курячі стегна — 300 г;
  • гриби (печериці) — 200 г;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • соус унагі — 2 ст. л.;
  • спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо нарізати шматочками, замаринувати в соєвому соусі зі спеціями на 30 хвилин. Гриби й перець нарізати великими шматками.

Нанизати на шпажки м’ясо, гриби та перець, смажити на грилі або пательні до готовності.

Перед подачею полити соусом унагі.

6. Сібас з овочами

сібас з овочами
Сібас з овочами. Фото: скриншот YouTube @zhyttya_za_mistom

Вам знадобиться: 

  • сібас — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • броколі — 200 г;
  • селера — 1 стебло;
  • сіль, перець, олія — за смаком.

Спосіб приготування

Рибу почистити, приправити сіллю та перцем. Моркву та селеру нарізати соломкою, броколі розібрати на суцвіття.

Викласти овочі на фольгу, покласти зверху рибу, загорнути та запекти в духовці при 180 °C 25 хвилин. Подавати зі свіжою зеленню.

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