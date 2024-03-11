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Быстрый рецепт бездрожжевого творожного кулича — сохраните к Пасхе

11 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пасхальную пасху без дрожжей — фото и видео рецепт
Творожный кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт шикарного пасхального кулича, который готовится очень быстро. Вам не надо ждать, пока тесто подойдет. Этот творожный кулич получается очень вкусным, влажным и ароматным. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог 5-9% 200 г;
  • яйцо крупное 1 шт. (вес 60 г без скорлупы);
  • сливочное масло 30 г (комнатной температуры);
  • сахар 80 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • цедра половины лимона;
  • мука 200-220 г;
  • разрыхлитель 8 г. 

Для начинки:

  • сливочное масло растопленное 50 г;
  • фундук или другие орехи 50 г;
  • сухофрукты 100 г + 1 ст.л. коньяка (по желанию). 

Способ приготовления 

Залить сухофрукты кипятком и оставить на 10-15 минут. Слить воду, по желанию можно добавить немного коньяка для аромата. 

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Фундук в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очищенный и обжаренный фундук измельчить при помощи блендера или просто порубить ножом.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перетереть творог с яйцом, цедрой лимона и мягким сливочным маслом комнатной температуры. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар. Перемешать. 

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Тесто для кулича. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам. Замесить мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки. 

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Сухофрукты и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать прямоугольник размером около 30 см на 40 см. Смазать растопленным сливочным маслом, посыпать орехами и сухофруктами. Свернуть в рулет. 

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Тесто для кулича. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать его пополам, свернуть в косичку. Уложить в форму диаметром 13 см. 

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Готовый кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 60-70 минут при температуре 170 °С. Если верх быстро зарумянился, прикройте его фольгой. 

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про Церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста. 

Также советуем ознакомиться с вкусным постным винегретом по карпатскому рецепту. 

лайфхаки
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кулич
рецепты
выпечка

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