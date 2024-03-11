Как приготовить пасхальную пасху без дрожжей — фото и видео рецепт

Быстрый рецепт бездрожжевого творожного кулича — сохраните к Пасхе
Рецепт шикарного пасхального кулича, который готовится очень быстро. Вам не надо ждать, пока тесто подойдет. Этот творожный кулич получается очень вкусным, влажным и ароматным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 5-9% 200 г;
- яйцо крупное 1 шт. (вес 60 г без скорлупы);
- сливочное масло 30 г (комнатной температуры);
- сахар 80 г;
- ванильный сахар 20 г;
- цедра половины лимона;
- мука 200-220 г;
- разрыхлитель 8 г.
Для начинки:
- сливочное масло растопленное 50 г;
- фундук или другие орехи 50 г;
- сухофрукты 100 г + 1 ст.л. коньяка (по желанию).
Способ приготовления
Залить сухофрукты кипятком и оставить на 10-15 минут. Слить воду, по желанию можно добавить немного коньяка для аромата.
Очищенный и обжаренный фундук измельчить при помощи блендера или просто порубить ножом.
Перетереть творог с яйцом, цедрой лимона и мягким сливочным маслом комнатной температуры. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар. Перемешать.
Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам. Замесить мягкое тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки.
Раскатать прямоугольник размером около 30 см на 40 см. Смазать растопленным сливочным маслом, посыпать орехами и сухофруктами. Свернуть в рулет.
Разрезать его пополам, свернуть в косичку. Уложить в форму диаметром 13 см.
Выпекать 60-70 минут при температуре 170 °С. Если верх быстро зарумянился, прикройте его фольгой.
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