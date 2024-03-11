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Швидкий рецепт бездрожжової сирної паски — збережіть до Великодня

11 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пасху без дріжджів — фото і відео рецепт
Сирна паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт шикарної паски, яка готується дуже швидко. Вам не треба чекати, поки тісто підійде. Ця сирна паска виходить дуже смачною, вологою і ароматною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 5-9% — 200 г;
  • яйце велике — 1 шт. (вага — 60 г без шкаралупи);
  • вершкове масло — 30 г (кімнатної температури);
  • цукор — 80 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • цедра половини лимона;
  • борошно — 200-220 г;
  • розпушувач — 8 г.

Для начинки:

  • вершкове масло розтоплене — 50 г;
  • фундук чи інші горіхи — 50 г;
  • сухофрукти — 100 г + 1 ст. коньяку (за бажанням).

Спосіб приготування

Залити окропом сухофрукти й залишити на 10-15 хвилин. Злити воду, за бажанням можна додати трохи коньяку для аромату.

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Фундук у блендері. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очищений і обсмажений фундук подрібнити за допомогою блендера або просто подрібнити ножем.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перетерти сир з яйцем, цедрою лимона та м'яким вершковим маслом кімнатної температури. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор. Перемішати.

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Тісто для паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів. Замісити м'яке тісто. За потреби можна додати ще трохи борошна.

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Сухофрукти та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкачати прямокутник розміром близько 30 см на 40 см. Змастити розтопленим вершковим маслом, посипати горіхами та сухофруктами. Згорнути в рулет.

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Тісто для паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрізати його навпіл, згорнути в косичку. Укласти у форму діаметром 13 см.

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Готові паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 60-70 хвилин при температурі 170 °С. Якщо верх швидко зарум'янився, накрийте його фольгою.

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лайфхаки
Великдень
паска
рецепти
випічка

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