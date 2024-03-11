Як приготувати пасху без дріжджів — фото і відео рецепт

Швидкий рецепт бездрожжової сирної паски — збережіть до Великодня
Рецепт шикарної паски, яка готується дуже швидко. Вам не треба чекати, поки тісто підійде. Ця сирна паска виходить дуже смачною, вологою і ароматною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 5-9% — 200 г;
- яйце велике — 1 шт. (вага — 60 г без шкаралупи);
- вершкове масло — 30 г (кімнатної температури);
- цукор — 80 г;
- ванільний цукор — 20 г;
- цедра половини лимона;
- борошно — 200-220 г;
- розпушувач — 8 г.
Для начинки:
- вершкове масло розтоплене — 50 г;
- фундук чи інші горіхи — 50 г;
- сухофрукти — 100 г + 1 ст. коньяку (за бажанням).
Спосіб приготування
Залити окропом сухофрукти й залишити на 10-15 хвилин. Злити воду, за бажанням можна додати трохи коньяку для аромату.
Очищений і обсмажений фундук подрібнити за допомогою блендера або просто подрібнити ножем.
Перетерти сир з яйцем, цедрою лимона та м'яким вершковим маслом кімнатної температури. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор. Перемішати.
Перемішати борошно з розпушувачем, додати до рідких інгредієнтів. Замісити м'яке тісто. За потреби можна додати ще трохи борошна.
Розкачати прямокутник розміром близько 30 см на 40 см. Змастити розтопленим вершковим маслом, посипати горіхами та сухофруктами. Згорнути в рулет.
Розрізати його навпіл, згорнути в косичку. Укласти у форму діаметром 13 см.
Випікати 60-70 хвилин при температурі 170 °С. Якщо верх швидко зарум'янився, накрийте його фольгою.
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