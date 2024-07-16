Пирог с ягодами за 20 минут — быстрый рецепт приготовления.

Быстрый рецепт ягодного пирога к чаю за 20 минут — вкуснее шарлотки
Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами — вкусную и по-домашнему уютную. Идеальный рецепт, когда нужно приготовить что-то быстрое к чаю.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится для начинки:
- 100 г вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной);
- 50 г черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной);
- 100 г клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной);
- 30 г сахара (1,5 ст. л.);
- 10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой).
Для бисквита:
- 100 г желтка (5 шт.);
- 50 г сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку);
- 150 г белка (5 шт.);
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой, к белку);
- 130 г муки (5 ст. л. с горкой).
Способ приготовления
Приготовьте ягодную начинку. Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте. Приготовьте бисквит. Включите духовку на 170 °С. Взбейте отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.
Соедините взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями. Выстелите дно формы пергаментом, борта смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте мукой.
Выложите на дно формы тонкий слой теста, сверху выложите ягодную начинку, закройте начинку сверху тестом. Выпекайте пирог около 40 минут.
Дайте шарлотке остыть, снимите форму и декорируйте сахарной пудрой.
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