Пирог с ягодами за 20 минут — быстрый рецепт приготовления.

Ягодный пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами — вкусную и по-домашнему уютную. Идеальный рецепт, когда нужно приготовить что-то быстрое к чаю.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится для начинки:

100 г вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной);

50 г черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной);

100 г клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной);

30 г сахара (1,5 ст. л.);

10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой).

Для бисквита:

100 г желтка (5 шт.);

50 г сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку);

150 г белка (5 шт.);

100 г сахара (4 ст. л. с горкой, к белку);

130 г муки (5 ст. л. с горкой).

Способ приготовления

Приготовьте ягодную начинку. Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте. Приготовьте бисквит. Включите духовку на 170 °С. Взбейте отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.

Яичные белки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями. Выстелите дно формы пергаментом, борта смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте мукой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите на дно формы тонкий слой теста, сверху выложите ягодную начинку, закройте начинку сверху тестом. Выпекайте пирог около 40 минут.

Пирог с ягодами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дайте шарлотке остыть, снимите форму и декорируйте сахарной пудрой.

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