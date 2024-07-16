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Быстрый рецепт ягодного пирога к чаю за 20 минут — вкуснее шарлотки

16 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирог с ягодами за 20 минут — быстрый рецепт приготовления.
Ягодный пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами — вкусную и по-домашнему уютную. Идеальный рецепт, когда нужно приготовить что-то быстрое к чаю. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится для начинки: 

  • 100 г вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной);
  • 50 г черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной);
  • 100 г клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной);
  • 30 г сахара (1,5 ст. л.);
  • 10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой). 

Для бисквита: 

  • 100 г желтка (5 шт.);
  • 50 г сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку);
  • 150 г белка (5 шт.);
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой, к белку);
  • 130 г муки (5 ст. л. с горкой). 

Способ приготовления 

Приготовьте ягодную начинку. Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте. Приготовьте бисквит. Включите духовку на 170 °С. Взбейте отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.

рецепт шарлотки с ягодами
Яичные белки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями.  Выстелите дно формы пергаментом, борта смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте мукой.

простой рецепт шарлотки с ягодами
Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите на дно формы тонкий слой теста, сверху выложите ягодную начинку, закройте начинку сверху тестом. Выпекайте пирог около 40 минут.

рецепт вкусной шарлотки с ягодами
Пирог с ягодами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дайте шарлотке остыть, снимите форму и декорируйте сахарной пудрой.

Ранее мы писали про нереально вкусный пирог с клубникой за пять минут + время на выпечку.

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