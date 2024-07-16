Пиріг з ягодами за 20 хвилин – швидкий рецепт приготування.

Ягідний пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо до чаю шарлотку з ягодами — смачну і по-домашньому затишну. Ідеальний рецепт, коли потрібно приготувати щось швидке до чаю.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться для начинки:

100 г вишні без кісточки (1/2 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);

50 г чорниці (1/4 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);

100 г полуниці (2/3 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);

30 г цукру (1,5 ст. л.);

10 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л. з гіркою).

Для бісквіту:

100 г жовтка (5 шт.);

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою до жовтка);

150 г білка (5 шт.);

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою, до білка);

130 г борошна (5 ст. л. із гіркою).

Спосіб приготування

Приготуйте ягідну начинку. Змішайте цукор та кукурудзяний крохмаль, додайте розморожені ягоди, перемішайте. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуйте. Приготуйте бісквіт. Увімкніть духовку на 170 °С. Збийте окремо жовтки із цукром та білки із цукром.

Яєчні білки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте збиті жовтки та білки, вмішайте борошно невеликими порціями. Вистеліть дно форми пергаментом, борти змастіть розтопленим вершковим маслом і посипте борошном.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть на дно форми тонкий шар тіста, зверху викладіть начинку ягідну, закрийте начинку зверху тестом. Випікайте пиріг близько 40 хвилин.

Пиріг з ягід. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дайте шарлотці охолонути, зніміть форму та декоруйте цукровою пудрою.

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