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Швидкий рецепт ягідного пирога до чаю за 20 хвилин — смачніше шарлотки

16 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг з ягодами за 20 хвилин – швидкий рецепт приготування.
Ягідний пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуємо до чаю шарлотку з ягодами — смачну і по-домашньому затишну. Ідеальний рецепт, коли потрібно приготувати щось швидке до чаю.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться для начинки:

  • 100 г вишні без кісточки (1/2 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);
  • 50 г чорниці (1/4 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);
  • 100 г полуниці (2/3 склянки об'ємом 250 мл, замороженої);
  • 30 г цукру (1,5 ст. л.);
  • 10 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л. з гіркою).

Для бісквіту:

  • 100 г жовтка (5 шт.);
  • 50 г цукру (2 ст. л. з гіркою до жовтка);
  • 150 г білка (5 шт.);
  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою, до білка);
  • 130 г борошна (5 ст. л. із гіркою).

Спосіб приготування

Приготуйте ягідну начинку. Змішайте цукор та кукурудзяний крохмаль, додайте розморожені ягоди, перемішайте. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуйте. Приготуйте бісквіт. Увімкніть духовку на 170 °С. Збийте окремо жовтки із цукром та білки із цукром.

рецепт шарлотки з ягодами
Яєчні білки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте збиті жовтки та білки, вмішайте борошно невеликими порціями. Вистеліть дно форми пергаментом, борти змастіть розтопленим вершковим маслом і посипте борошном.

простий рецепт шарлотки з ягодами
Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть на дно форми тонкий шар тіста, зверху викладіть начинку ягідну, закрийте начинку зверху тестом. Випікайте пиріг близько 40 хвилин.

рецепт смачної шарлотки з ягодами
Пиріг з ягід. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дайте шарлотці охолонути, зніміть форму та декоруйте цукровою пудрою.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг із полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомий вишневий плетений пиріг із серіалу Твін Пікс.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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