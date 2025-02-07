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Быстрый рецепт кексовых сердечек ко Дню влюбленных на 14 февраля

7 февраля 2025 19:54
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрые кексовые сердечки ко Дню влюбленных — рецепт на 14 февраля
Кексовые сердечки. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить любимого человека на 14 февраля? Приготовьте эти нежные кексовые сердечки! Простой рецепт, доступные ингредиенты и непревзойденный вкус сделают этот десерт вашим любимым для романтического праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Pyramida Ua.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванилин — щепотка;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • сметана — 5 ст. л.;
  • сливочное масло (растопленное) — 100 г;
  • мука — 180 г;
  • шоколадные дропсы — 100 г;
  • цедра одного лимона.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванилином и разрыхлителем до пышной консистенции. Добавить сметану, растопленное сливочное масло, перемешать.

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Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Постепенно всыпать муку, тщательно вымешивая тесто до однородности.

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Тесто для кексов. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Смазать форму для выпекания, вылить в нее тесто. Добавить шоколадные дропсы и натертую лимонную цедру.

Выпекать при 180°C в режиме конвекции 20-25 минут, наблюдая, как тесто румянится и поднимается.

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Приготовление кексов. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Готовый кекс достать, остудить и вырезать формочками сердечки.

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