Быстрые кексовые сердечки ко Дню влюбленных — рецепт на 14 февраля

Кексовые сердечки. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Хотите удивить любимого человека на 14 февраля? Приготовьте эти нежные кексовые сердечки! Простой рецепт, доступные ингредиенты и непревзойденный вкус сделают этот десерт вашим любимым для романтического праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Pyramida Ua.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

ванилин — щепотка;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

сметана — 5 ст. л.;

сливочное масло (растопленное) — 100 г;

мука — 180 г;

шоколадные дропсы — 100 г;

цедра одного лимона.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванилином и разрыхлителем до пышной консистенции. Добавить сметану, растопленное сливочное масло, перемешать.

Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Постепенно всыпать муку, тщательно вымешивая тесто до однородности.

Тесто для кексов. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Смазать форму для выпекания, вылить в нее тесто. Добавить шоколадные дропсы и натертую лимонную цедру.

Выпекать при 180°C в режиме конвекции 20-25 минут, наблюдая, как тесто румянится и поднимается.

Приготовление кексов. Фото: Скриншот YouTube @PyramidaUa

Готовый кекс достать, остудить и вырезать формочками сердечки.

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