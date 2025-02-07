Быстрые кексовые сердечки ко Дню влюбленных — рецепт на 14 февраля

Быстрый рецепт кексовых сердечек ко Дню влюбленных на 14 февраля
Хотите удивить любимого человека на 14 февраля? Приготовьте эти нежные кексовые сердечки! Простой рецепт, доступные ингредиенты и непревзойденный вкус сделают этот десерт вашим любимым для романтического праздника.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Pyramida Ua.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванилин — щепотка;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- сметана — 5 ст. л.;
- сливочное масло (растопленное) — 100 г;
- мука — 180 г;
- шоколадные дропсы — 100 г;
- цедра одного лимона.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром, ванилином и разрыхлителем до пышной консистенции. Добавить сметану, растопленное сливочное масло, перемешать.
Постепенно всыпать муку, тщательно вымешивая тесто до однородности.
Смазать форму для выпекания, вылить в нее тесто. Добавить шоколадные дропсы и натертую лимонную цедру.
Выпекать при 180°C в режиме конвекции 20-25 минут, наблюдая, как тесто румянится и поднимается.
Готовый кекс достать, остудить и вырезать формочками сердечки.
Рекомендуем ознакомиться с нашей подборкой рецептов ко Дню влюбленных
Что приготовить любимому на 14 февраля по знаку зодиака.
Обратите внимание на красивый и вкусный десерт ко Дню влюбленных за 15 минут.
Еще мы писали о рецепте очень красивого печенья ко Дню св. Валентина — готовится за 30 мин.
Также мы рассказывали о рецепте романтического ужина ко Дню влюбленных за 30 минут.
Обратите внимание на рецепт вкусной пиццы "Валентинка" — белый соус и дрожжевое тесто.
Читайте Новини.LIVE!