Швидкі кексові сердечка до Дня закоханих — рецепт на 14 лютого

Кексові сердечка. Фото: скриншот YouTube @PyramidaUa

Хочете здивувати кохану людину на 14 лютого? Приготуйте ці ніжні кексові сердечка! Простий рецепт, доступні інгредієнти та неперевершений смак зроблять цей десерт вашим улюбленим для романтичного свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Pyramida Ua.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 150 г;

ванілін — дрібка;

розпушувач — 2 ч. л.;

сметана — 5 ст. л.;

вершкове масло (розтоплене) — 100 г;

борошно — 180 г;

шоколадні дропси — 100 г;

цедра одного лимона.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ваніліном і розпушувачем до пишної консистенції. Додати сметану, розтоплене вершкове масло, перемішати.

Яйця та цукор. Фото: скриншот YouTube @PyramidaUa

Поступово всипати борошно, ретельно вимішуючи тісто до однорідності.

Тісто для кексів. Фото: скриншот YouTube @PyramidaUa

Змастити форму для випікання, вилити в неї тісто. Додати шоколадні дропси та натерту лимонну цедру.

Випікати при 180°C у режимі конвекції 20-25 хвилин, спостерігаючи, як тісто рум’яниться та піднімається.

Приготування кексів. Фото: скриншот YouTube @PyramidaUa

Готовий кекс дістати, остудити та вирізати формочками сердечка.

Рекомендуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Дня закоханих

Що приготувати коханому на 14 лютого за знаком зодіаку.

Зверніть увагу на красивий і смачний десерт до Дня закоханих за 15 хвилин.

Ще ми писали про рецепт дуже красивого печива до Дня св. Валентина — готується за 30 хвилин.

Також ми розповідали про рецепт романтичної вечері до Дня закоханих за 30 хвилин.

Зверніть увагу на рецепт смачної піци "Валентинка" — білий соус і дріжджове тісто.