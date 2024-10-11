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Быстрый рецепт королевского торта — название говорит само за себя

11 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Быстрый рецепт королевского торта – пошаговое приготовление
Королевский торт. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете идеальный десерт, который не отнимет много времени? Королевский торт — это быстрый и вкусный вариант, который поразит своим вкусом и нежностью. Название говорит само за себя.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 5 шт;
  • сахар 200 г;
  • мука 170 г;
  • кукурузный крахмал 50 г;
  • разрыхлитель 10 г;
  • грецкие орехи 100 г.

Для начинки:

  • груша 1 шт;
  • сливочное масло 1 ч. л;
  • сахар 20 г;
  • мед 1 ст. л;
  • корица 0,5 ч. л;
  • соль;
  • сок лимона 1 ст. л.

Для крема:

  • вареное сгущенку 180 г;
  • сметана 640 г.

Способ приготовления

В миску разбить яйца и взбить до однородности. Добавить сахар и продолжить взбивать до образования белой массы. В полученную массу просеять муку и крахмал, добавить разрыхлитель и замесить тесто. Измельчить орехи до большой крошки и добавить в тесто, тщательно перемешав.

быстрый рецепт королевского торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и застелить пергаментом. Посыпать форму мукой и вылить тесто. Выпекать бисквит при температуре 180 С в течение 40 минут. После выпечки завернуть бисквит в пищевую пленку и поместить в холодильник на 2 часа.

быстрый рецепт королевского домашнего торта
Коржа и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Очищенную грушу порезать маленькими кубиками. В сковороду положить кусочек сливочного масла, добавить сахар, мед, корицу, соль и сок лимона. Растопить масло и мед на среднем огне, затем добавить кусочки груши. Карамелизуйте грушу в течение 3 минут, постоянно помешивая. С бисквита срезать верхушку и измельчить в крошку. Бисквит разделить на три одинаковых коржа.

рецепт королевского домашнего торта
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить вареную сгущенку со сметаной до образования густого крема. Первый корж положить в кондитерское кольцо и покрыть кремом. На крем выложить часть карамелизированной груши, затем накрыть вторым лепешком. Повторить аналогично второму слою, используя всю грушу. Третий корж смазать остатками крема и поставить торт в холодильник на 3 часа.

быстрый рецепт королевского торта
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

После охлаждения снять кондитерское кольцо, смазать бока торта кремом. Посыпать бисквитной крошкой. Торт можно украсить остатками крема, сбив его до плотной массы со стойкими пиками. Также можно посыпать шоколадной крошкой или какао порошком.

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