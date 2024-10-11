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Швидкий рецепт королівського торту — назва говорить сама за себе

11 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Швидкий рецепт королівського торту — покрокове приготування
Королівський торт. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте ідеальний десерт, який не забере багато часу? Королівський торт — це швидкий і смачний варіант, який обов’язково вразить своїм смаком та ніжністю. Назва говорить сама за себе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 5 шт;
  • цукор 200 г;
  • борошно 170 г;
  • кукурудзяний крохмаль 50 г;
  • розпушувач 10 г;
  • волоські горіхи 100 г. 

Для начинки: 

  • груша 1 шт;
  • вершкове масло 1 ч. л;
  • цукор 20 г;
  • мед 1 ст. л;
  • кориця 0,5 ч. л;
  • сіль;
  • сік лимона 1 ст. л.

Для крема: 

  • варене згущене молоко 180 г;
  • сметана 640 г. 

Спосіб приготування 

У миску розбити яйця та збити до однорідності. Додати цукор і продовжити збивати до утворення білої маси. У отриману масу просіяти борошно та крохмаль, додати розпушувач і замісити тісто. Подрібнити горіхи до великої крихти та додати їх у тісто, ретельно перемішавши.

швидкий рецепт королівського торту
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом і застелити пергаментом. Посипати форму борошном та вилити тісто. Випікати бісквіт при температурі 180 ºС протягом 40 хвилин. Після випікання загорнути бісквіт у харчову плівку та помістити в холодильник на 2 години.

швидкий рецепт королівського домашнього торту
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Очищену грушу нарізати маленькими кубиками. У сковороду покласти шматочок вершкового масла, додати цукор, мед, корицю, сіль і сік лимона. Розтопити масло та мед на середньому вогні, потім додати шматочки груші. Карамелізувати грушу протягом 3 хвилин, постійно помішуючи. З бісквіту зрізати верхівку та подрібнити її в крихту. Бісквіт розділити на три однакові коржі.

рецепт королівського домашнього торту
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити варене згущене молоко зі сметаною до утворення густого крему. Перший корж покласти у кондитерське кільце і покрити кремом. На крем викласти частину карамелізованої груші, потім накрити другим коржем. Повторити аналогічно для другого шару, використовуючи всю грушу. Третій корж змастити залишками крему та поставити торт у холодильник на 3 години.

швидкий рецепт королівського торту
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Після охолодження зняти кондитерське кільце, змастити боки торта кремом. Посипати бісквітною крихтою. Торт можна прикрасити залишками крему, збивши його до щільної маси зі стійкими піками. Також можна посипати шоколадною крихтою або какао-порошком.

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