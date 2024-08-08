Быстрый рецепт квашеной капусты в пакете — пошаговое приготовление

Квашенная капуста. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Этот быстрый рецепт квашеной капусты в пакете позволяет легко приготовить вкусную и хрустящую закуску. Всего за несколько дней вы получите идеальное дополнение к любому блюду, не затрачивая много времени и усилий. Попробуйте этот простой способ закваски капусты и наслаждайтесь ее неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ЧТО ГОТОВИТЬ.

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Вам понадобится:

капуста 1 кг;

морковь 1 шт.;

соль 1 ст. л.;

сахар 1 ст. л.

Способ приготовления

Нашинкуйте белокочанную капусту на мелкую тонкую соломку, используя нож или специальную шинковку. Переложите капусту в отдельную миску и сразу же натрите к ней свежую морковь на крупной терке. Посолите овощи и тщательно перемешайте их вручную. При этом рекомендуется слегка проминать капусту, чтобы она быстрее дала сок.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Переложите овощи в пакет или несколько пакетов, в зависимости от объема нарезанной капусты. Обратите внимание, что пакеты должны быть целыми.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Можно использовать специальные полиэтиленовые пакеты с пластиковым замком, если они у вас есть. Если таких пакетов нет, это не повлияет на результат приготовления.

Капуста в пакете. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Плотно завяжите пакет и поместите его в холодильник. Спустя 6 часов встряхните содержимое пакета. Повторяйте это каждые 6 часов, возвращая капусту обратно в холодильник. Через 48 часов попробуйте квашеную капусту. Если она вам нравится, наслаждайтесь вкусной и хрустящей закуской.

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