Быстрый рецепт квашеной капусты в пакете — пошаговое приготовление

Быстрый рецепт квашеной капусты в пакете — через 48 часов можно есть
Этот быстрый рецепт квашеной капусты в пакете позволяет легко приготовить вкусную и хрустящую закуску. Всего за несколько дней вы получите идеальное дополнение к любому блюду, не затрачивая много времени и усилий. Попробуйте этот простой способ закваски капусты и наслаждайтесь ее неповторимым вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ЧТО ГОТОВИТЬ.
Вам понадобится:
- капуста 1 кг;
- морковь 1 шт.;
- соль 1 ст. л.;
- сахар 1 ст. л.
Способ приготовления
Нашинкуйте белокочанную капусту на мелкую тонкую соломку, используя нож или специальную шинковку. Переложите капусту в отдельную миску и сразу же натрите к ней свежую морковь на крупной терке. Посолите овощи и тщательно перемешайте их вручную. При этом рекомендуется слегка проминать капусту, чтобы она быстрее дала сок.
Переложите овощи в пакет или несколько пакетов, в зависимости от объема нарезанной капусты. Обратите внимание, что пакеты должны быть целыми.
Можно использовать специальные полиэтиленовые пакеты с пластиковым замком, если они у вас есть. Если таких пакетов нет, это не повлияет на результат приготовления.
Плотно завяжите пакет и поместите его в холодильник. Спустя 6 часов встряхните содержимое пакета. Повторяйте это каждые 6 часов, возвращая капусту обратно в холодильник. Через 48 часов попробуйте квашеную капусту. Если она вам нравится, наслаждайтесь вкусной и хрустящей закуской.
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