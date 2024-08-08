Швидкий рецепт квашеної капусти в пакеті — покрокове приготування

Квашена капуста. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Цей швидкий рецепт квашеної капусти в пакеті дозволяє легко приготувати смачну та хрумку закуску. Всього за кілька днів ви отримаєте ідеальне доповнення до будь-якої страви, не витрачаючи багато часу та зусиль. Спробуйте цей простий спосіб закваски капусти та насолоджуйтесь її неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЩО ГОТУВАТИ.

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Вам знадобиться:

капуста 1 кг;

морква 1 шт.;

сіль 1 ст. л.;

цукор 1 ст. л.

Спосіб приготування

Наріжте білокачанну капусту на дрібну тонку соломку, використовуючи ніж або спеціальну шатківницю. Перекладіть капусту в окрему миску і відразу натріть до неї свіжу моркву на великій тертці. Посоліть овочі та ретельно перемішайте їх вручну. При цьому рекомендується трохи проминати капусту, щоб вона швидше дала сік.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Перекладіть овочі в пакет або кілька пакетів, залежно від об'єму нарізаної капусти. Зверніть увагу, що пакети мають бути цілими.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Можна використовувати спеціальні поліетиленові пакети із пластиковим замком, якщо вони у вас є. Якщо таких пакетів немає, це не вплине на результат приготування.

Капуста у пакеті. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Щільно зав'яжіть пакет та помістіть його в холодильник. Через 6 годин струсіть вміст пакета. Повторюйте кожні 6 годин, повертаючи капусту назад в холодильник. Через 48 годин скуштуйте квашену капусту. Якщо вона вам подобається, насолоджуйтесь смачною та хрумкою закускою.

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