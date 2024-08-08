Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Швидкий рецепт квашеної капусти в пакеті — через 48 годин можна їсти arrow

Швидкий рецепт квашеної капусти в пакеті — через 48 годин можна їсти

8 серпня 2024 23:56
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкий рецепт квашеної капусти в пакеті — покрокове приготування
Квашена капуста. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей швидкий рецепт квашеної капусти в пакеті дозволяє легко приготувати смачну та хрумку закуску. Всього за кілька днів ви отримаєте ідеальне доповнення до будь-якої страви, не витрачаючи багато часу та зусиль. Спробуйте цей простий спосіб закваски капусти та насолоджуйтесь її неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЩО ГОТУВАТИ.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста 1 кг;
  • морква 1 шт.;
  • сіль 1 ст. л.;
  • цукор 1 ст. л.

Спосіб приготування

Наріжте білокачанну капусту на дрібну тонку соломку, використовуючи ніж або спеціальну шатківницю. Перекладіть капусту в окрему миску і відразу натріть до неї свіжу моркву на великій тертці. Посоліть овочі та ретельно перемішайте їх вручну. При цьому рекомендується трохи проминати капусту, щоб вона швидше дала сік.

квашена капуста в пакеті
Нарізана капуста. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Перекладіть овочі в пакет або кілька пакетів, залежно від об'єму нарізаної капусти. Зверніть увагу, що пакети мають бути цілими.

рецепт квашеної капусти в пакеті
Капуста та морква. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Можна використовувати спеціальні поліетиленові пакети із пластиковим замком, якщо вони у вас є. Якщо таких пакетів немає, це не вплине на результат приготування.

квашена капуста у пакеті швидкий рецепт
Капуста у пакеті. Фото: YouTube @user-ot1te2nj4d

Щільно зав'яжіть пакет та помістіть його в холодильник. Через 6 годин струсіть вміст пакета. Повторюйте кожні 6 годин, повертаючи капусту назад в холодильник. Через 48 годин скуштуйте квашену капусту. Якщо вона вам подобається, насолоджуйтесь смачною та хрумкою закускою.

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

лайфхаки рецепти заготівля на зиму квашена капуста капуста на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:40 Вибухи прокотилися Дніпром — ЗМІ

Оновлено

00:32 Атака "шахедів" на Україну — в ПС застерегли мешканців двох міст про страшну небезпеку

00:30 Оформлення посвідчення УБД — де військовий може отримати потрібну довідку

00:26 Як отримати довідку про зняття з військового обліку

00:10 У Зеленського зізналися, чого чекають від обох кандидатів у президенти США

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024

23:54 Федоров заявив про досягнення цілі щодо 1 млн власних дронів для ЗСУ

23:53 На Закарпатті чоловік підкупив прикордонника і допоміг ухилянту втекти — яке рішення прийняв суд

23:51 Жан Беленюк заявив про завершення кар'єри у боротьбі

23:40 У МАГАТЕ попередили про ризики для Запорізької АЕС через пожежі довкола станції

Термінова новина

00:40 Вибухи прокотилися Дніпром — ЗМІ

Оновлено

00:32 Атака "шахедів" на Україну — в ПС застерегли мешканців двох міст про страшну небезпеку

00:30 Оформлення посвідчення УБД — де військовий може отримати потрібну довідку

00:26 Як отримати довідку про зняття з військового обліку

00:10 У Зеленського зізналися, чого чекають від обох кандидатів у президенти США

8 серпня 2024

23:54 Федоров заявив про досягнення цілі щодо 1 млн власних дронів для ЗСУ

23:53 На Закарпатті чоловік підкупив прикордонника і допоміг ухилянту втекти — яке рішення прийняв суд

23:51 Жан Беленюк заявив про завершення кар'єри у боротьбі

23:40 У МАГАТЕ попередили про ризики для Запорізької АЕС через пожежі довкола станції

23:39 Україна просить дозвіл США на удари далекобійними ATACMS по Росії, — The Washington Post

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів