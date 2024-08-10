Быстрый рецепт ленивых чебуреков на завтрак за 15 минут – пошаговое приготовление

Ленивые чебуреки. Фото: YouTube @panfartuh

Этот быстрый рецепт ленивых чебуреков на завтрак за 15 минут станет вашим любимым вариантом утреннего перекуса. Используя лаваш и фарш, вы легко приготовите вкусные и хрустящие пирожки, которые обязательно понравятся всей семье. Попробуйте этот простой рецепт, и вы не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

фарш 300 г;

маленький лук;

зубчик чеснока;

соль и перец по вкусу;

лаваши;

яйца 2 шт.

Способ приготовления

К фаршу натираем лук, солим и добавить черный молотый перец.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @panfartuh

По желанию можно добавить и зубок чеснока. Тщательно перемешать.

Лаваш и фарш. Фото: YouTube @panfartuh

Наносим фарш на всю плоскость лаваша. Фарш выложить тонким слоем.

Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @panfartuh

Далее скручиваем некий плоский рулет, как на видео. Нарезаем на квадраты, вмокнуть в взбитое яйцо и жарим с обеих сторон. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Ленивые чебуреки. Фото: YouTube @panfartuh

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