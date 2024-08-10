Быстрый рецепт ленивых чебуреков на завтрак за 15 минут – пошаговое приготовление

Быстрый рецепт ленивых чебуреков на завтрак за 15 минут — пирожки с фаршем из лаваша
Этот быстрый рецепт ленивых чебуреков на завтрак за 15 минут станет вашим любимым вариантом утреннего перекуса. Используя лаваш и фарш, вы легко приготовите вкусные и хрустящие пирожки, которые обязательно понравятся всей семье. Попробуйте этот простой рецепт, и вы не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- фарш 300 г;
- маленький лук;
- зубчик чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- лаваши;
- яйца 2 шт.
Способ приготовления
К фаршу натираем лук, солим и добавить черный молотый перец.
По желанию можно добавить и зубок чеснока. Тщательно перемешать.
Наносим фарш на всю плоскость лаваша. Фарш выложить тонким слоем.
Далее скручиваем некий плоский рулет, как на видео. Нарезаем на квадраты, вмокнуть в взбитое яйцо и жарим с обеих сторон. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
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