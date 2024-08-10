Швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин — покрокове приготування

Швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин — пиріжки з фаршем із лаваша
Цей швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин стане вашим улюбленим варіантом ранкового перекусу. Використовуючи лаваш і фарш, ви легко приготуєте смачні та хрусткі пиріжки, які неодмінно сподобаються всій родині. Спробуйте цей простий рецепт, і ви не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- фарш 300 г;
- маленька цибуля;
- зубок часнику;
- сіль та перець за смаком;
- лаваші;
- яйця 2 шт.
Спосіб приготування
До фаршу натираємо цибулю, солимо та додаємо чорний мелений перець.
За бажанням можна додати і зубок часнику. Ретельно перемішати.
Наносимо фарш на всю площину лаваша. Фарш викладаємо тонким шаром.
Далі скручуємо такий собі плоский рулет як на відео. Нарізаємо на квадрати, вмочаємо їх у збите яйце і смажимо з обох сторін. Кладемо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
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