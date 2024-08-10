Швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин — покрокове приготування

Ліниві чебуреки. Фото: YouTube @panfartuh

Цей швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин стане вашим улюбленим варіантом ранкового перекусу. Використовуючи лаваш і фарш, ви легко приготуєте смачні та хрусткі пиріжки, які неодмінно сподобаються всій родині. Спробуйте цей простий рецепт, і ви не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

фарш 300 г;

маленька цибуля;

зубок часнику;

сіль та перець за смаком;

лаваші;

яйця 2 шт.

Спосіб приготування

До фаршу натираємо цибулю, солимо та додаємо чорний мелений перець.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @panfartuh

За бажанням можна додати і зубок часнику. Ретельно перемішати.

Лаваш та фарш. Фото: YouTube @panfartuh

Наносимо фарш на всю площину лаваша. Фарш викладаємо тонким шаром.

Лаваш з фаршем. Фото: YouTube @panfartuh

Далі скручуємо такий собі плоский рулет як на відео. Нарізаємо на квадрати, вмочаємо їх у збите яйце і смажимо з обох сторін. Кладемо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Ліниві чебуреки. Фото: YouTube @panfartuh

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