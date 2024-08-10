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Швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин — пиріжки з фаршем із лаваша

10 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин — покрокове приготування
Ліниві чебуреки. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей швидкий рецепт лінивих чебуреків на сніданок за 15 хвилин стане вашим улюбленим варіантом ранкового перекусу. Використовуючи лаваш і фарш, ви легко приготуєте смачні та хрусткі пиріжки, які неодмінно сподобаються всій родині. Спробуйте цей простий рецепт, і ви не пошкодуєте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • фарш 300 г;
  • маленька цибуля;
  • зубок часнику;
  • сіль та перець за смаком;
  • лаваші;
  • яйця 2 шт. 

Спосіб приготування 

До фаршу натираємо цибулю, солимо та додаємо чорний мелений перець. 

рецепт лінивих чебуреків
Приготування фаршу. Фото: YouTube @panfartuh

За бажанням можна додати і зубок часнику. Ретельно перемішати.

ліниві чебуреки на сніданок
Лаваш та фарш. Фото: YouTube @panfartuh

Наносимо фарш на всю площину лаваша. Фарш викладаємо тонким шаром. 

простий рецепт з лаваша та фаршу
Лаваш з фаршем. Фото: YouTube @panfartuh

Далі скручуємо такий собі плоский рулет як на відео. Нарізаємо на квадрати, вмочаємо їх у збите яйце і смажимо з обох сторін. Кладемо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

ліниві чебурки з фаршем
Ліниві чебуреки. Фото: YouTube @panfartuh

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лайфхаки рецепти ідея для сніданку м'ясний фарш чебуреки

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