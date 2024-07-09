Как быстро приготовить малосольные огурцы — пошаговый рецепт приготовления.

Быстрый рецепт малосольных огурцов — готовятся за одну ночь
Нет ничего проще, чем приготовить такие малосольные огурцы. Мы покажем, как приготовить их в пакете. Несколько минут вашего времени, несколько часов в холодильнике — и огурцы уже на столе.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1 кг огурцов;
- 1 ст. л. (без горки) соли;
- 1 ч. л. (без горки) сахара;
- 4 зубчика чеснока;
- укроп.
Способ приготовления
Отправьте в зип-пакет укроп, сахар, соль и давленный чеснок.
Срежьте у огурцов кончики с обеих сторон, отправьте огурцы в пакет, перемешайте. Положите в холодильник на 10-12 часов.
Переворачивайте периодически в течение дня, чтобы огурцы равномерно просолились.
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