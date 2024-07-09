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Быстрый рецепт малосольных огурцов — готовятся за одну ночь

9 июля 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как быстро приготовить малосольные огурцы — пошаговый рецепт приготовления.
Малосольные огурцы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Нет ничего проще, чем приготовить такие малосольные огурцы. Мы покажем, как приготовить их в пакете. Несколько минут вашего времени, несколько часов в холодильнике — и огурцы уже на столе. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 1 кг огурцов;
  • 1 ст. л. (без горки) соли;
  • 1 ч. л. (без горки) сахара;
  • 4 зубчика чеснока;
  • укроп. 

Способ приготовления 

Отправьте в зип-пакет укроп, сахар, соль и давленный чеснок. 

рецепт малосольных огурцов
Огурцы и специи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Срежьте у огурцов кончики с обеих сторон,  отправьте огурцы в пакет, перемешайте. Положите в холодильник на 10-12 часов.

малосольные огурцы рецепт
Огурцы в пакете. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переворачивайте периодически в течение дня, чтобы огурцы равномерно просолились.

способ приготовления малосольных огурцов
Малосольные огурцы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для тех, кто худеет.

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