Как быстро приготовить малосольные огурцы — пошаговый рецепт приготовления.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нет ничего проще, чем приготовить такие малосольные огурцы. Мы покажем, как приготовить их в пакете. Несколько минут вашего времени, несколько часов в холодильнике — и огурцы уже на столе.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

1 кг огурцов;

1 ст. л. (без горки) соли;

1 ч. л. (без горки) сахара;

4 зубчика чеснока;

укроп.

Способ приготовления

Отправьте в зип-пакет укроп, сахар, соль и давленный чеснок.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Срежьте у огурцов кончики с обеих сторон, отправьте огурцы в пакет, перемешайте. Положите в холодильник на 10-12 часов.

Огурцы в пакете. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переворачивайте периодически в течение дня, чтобы огурцы равномерно просолились.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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