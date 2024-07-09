Як швидко приготувати огірки малосольні - покроковий рецепт приготування.

Швидкий рецепт малосольних огірків — готуються за одну ніч
Немає нічого простішого, ніж приготувати такі малосольні огірки. Ми покажемо, як приготувати їх у пакеті. Декілька хвилин вашого часу, кілька годин у холодильнику — і огірки вже на столі.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 1 кг огірків;
- 1 ст. л. (без гірки) солі;
- 1 ч. л. (без гірки) цукру;
- 4 зубчики часнику;
- кріп.
Спосіб приготування
Відправте в зип-пакет кріп, цукор, сіль і часник.
Зріжте в огірків кінчики по обидва боки, відправте огірки в пакет, перемішайте. Покладіть у холодильник на 10-12 годин.
Перевертайте періодично протягом дня, щоб огірки поступово просолилися.
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