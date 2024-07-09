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Швидкий рецепт малосольних огірків — готуються за одну ніч

9 липня 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як швидко приготувати огірки малосольні - покроковий рецепт приготування.
Малосольні огірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Немає нічого простішого, ніж приготувати такі малосольні огірки. Ми покажемо, як приготувати їх у пакеті. Декілька хвилин вашого часу, кілька годин у холодильнику — і огірки вже на столі.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг огірків;
  • 1 ст. л. (без гірки) солі;
  • 1 ч. л. (без гірки) цукру;
  • 4 зубчики часнику;
  • кріп.

Спосіб приготування

Відправте в зип-пакет кріп, цукор, сіль і часник.

рецепт малосольних огірків
Огірки та спеції. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зріжте в огірків кінчики по обидва боки, відправте огірки в пакет, перемішайте. Покладіть у холодильник на 10-12 годин.

малосольні огірки рецепт
Огірки у пакеті. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перевертайте періодично протягом дня, щоб огірки поступово просолилися.

спосіб приготування малосольних огірків
Малосольні огірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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