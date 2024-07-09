Як швидко приготувати огірки малосольні - покроковий рецепт приготування.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Немає нічого простішого, ніж приготувати такі малосольні огірки. Ми покажемо, як приготувати їх у пакеті. Декілька хвилин вашого часу, кілька годин у холодильнику — і огірки вже на столі.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

1 кг огірків;

1 ст. л. (без гірки) солі;

1 ч. л. (без гірки) цукру;

4 зубчики часнику;

кріп.

Спосіб приготування

Відправте в зип-пакет кріп, цукор, сіль і часник.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зріжте в огірків кінчики по обидва боки, відправте огірки в пакет, перемішайте. Покладіть у холодильник на 10-12 годин.

Огірки у пакеті. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перевертайте періодично протягом дня, щоб огірки поступово просолилися.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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