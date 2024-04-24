Рецепт быстрой кулича, которая готовится всего за один час – пошаговое описание.

Быстрый рецепт кулича с цукатами на сметане всего за час
Кулич — это очень вкусная и ароматная выпечка. Даже для тех, кто не празднует Пасху, традиции выпекания кулича, изготовление писанок и пасхальных яиц очень важны. Однако приготовление кулича процесс немного утомительный, поэтому хорошо иметь вкусные и быстрые альтернативы. Как, например, кулич на сметане.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ЇЖМО.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- разрыхлитель 2 ч. л;
- сливочное масло 50 г;
- сахар 150 г;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- соль 0.5 ч. ложки
- цедра 1 лимона;
- яйца 2 шт;
- растительное масло 50 мл;
- сметана 150 г;
- изюм 100 г.
Способ приготовления
Необходимо включить духовку, которая будет разогреваться до температуры 180 ºС.
Тем временем просеянную муку нужно соединить с разрыхлителем и перемешать.
Размягченное масло соединить с сахаром (и ванильным сахаром).
К перемешанному с сахаром маслу поочередно добавить яйца, цедра лимона, растительное масло и сметана. Тщательно перемешайте влажные ингредиенты и постепенно добавьте муку. Добавьте изюм и вымешайте однородное тесто. Также можно добавить цукаты или клюкву.
Переложите тесто в форму (заполните их примерно на 2/3). Выпекать примерно 50 минут (до 1 часа).
Когда куличи остынут, их можно украсить глазурью и посыпкой.
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