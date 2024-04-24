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Быстрый рецепт кулича с цукатами на сметане всего за час

24 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт быстрой кулича, которая готовится всего за один час – пошаговое описание.
Пасха с цукатами. Фото: YouTube @yizhmo
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Кулич — это очень вкусная и ароматная выпечка. Даже для тех, кто не празднует Пасху, традиции выпекания кулича, изготовление писанок и пасхальных яиц очень важны. Однако приготовление кулича процесс немного утомительный, поэтому хорошо иметь вкусные и быстрые альтернативы. Как, например, кулич на сметане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ЇЖМО.

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Вам понадобится:

  • мука 300 г;
  • разрыхлитель 2 ч. л;
  • сливочное масло 50 г;
  • сахар 150 г;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • соль 0.5 ч. ложки
  • цедра 1 лимона;
  • яйца 2 шт;
  • растительное масло 50 мл;
  • сметана 150 г;
  • изюм 100 г.

Способ приготовления

Необходимо включить духовку, которая будет разогреваться до температуры 180 ºС.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @yizhmo

Тем временем просеянную муку нужно соединить с разрыхлителем и перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @yizhmo

Размягченное масло соединить с сахаром (и ванильным сахаром).

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Сметана и яйца. Фото: YouTube @yizhmo

К перемешанному с сахаром маслу поочередно добавить яйца, цедра лимона, растительное масло и сметана. Тщательно перемешайте влажные ингредиенты и постепенно добавьте муку. Добавьте изюм и вымешайте однородное тесто. Также можно добавить цукаты или клюкву.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yizhmo

Переложите тесто в форму (заполните их примерно на 2/3). Выпекать примерно 50 минут (до 1 часа).

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Готовые куличи. Фото: YouTube @yizhmo

Когда куличи остынут, их можно украсить глазурью и посыпкой.

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Также мы рассказывали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

рецепты
Пасха
кулич
выпечка
пасхальная корзина

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