Рецепт быстрой кулича, которая готовится всего за один час – пошаговое описание.

Пасха с цукатами. Фото: YouTube @yizhmo

Кулич — это очень вкусная и ароматная выпечка. Даже для тех, кто не празднует Пасху, традиции выпекания кулича, изготовление писанок и пасхальных яиц очень важны. Однако приготовление кулича процесс немного утомительный, поэтому хорошо иметь вкусные и быстрые альтернативы. Как, например, кулич на сметане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ЇЖМО.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

разрыхлитель 2 ч. л;

сливочное масло 50 г;

сахар 150 г;

ванильный сахар 1 пакетик;

соль 0.5 ч. ложки

цедра 1 лимона;

яйца 2 шт;

растительное масло 50 мл;

сметана 150 г;

изюм 100 г.

Способ приготовления

Необходимо включить духовку, которая будет разогреваться до температуры 180 ºС.

Приготовление теста. Фото: YouTube @yizhmo

Тем временем просеянную муку нужно соединить с разрыхлителем и перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @yizhmo

Размягченное масло соединить с сахаром (и ванильным сахаром).

Сметана и яйца. Фото: YouTube @yizhmo

К перемешанному с сахаром маслу поочередно добавить яйца, цедра лимона, растительное масло и сметана. Тщательно перемешайте влажные ингредиенты и постепенно добавьте муку. Добавьте изюм и вымешайте однородное тесто. Также можно добавить цукаты или клюкву.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yizhmo

Переложите тесто в форму (заполните их примерно на 2/3). Выпекать примерно 50 минут (до 1 часа).

Готовые куличи. Фото: YouTube @yizhmo

Когда куличи остынут, их можно украсить глазурью и посыпкой.

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