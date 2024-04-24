Рецепт швидкої паски, яка готується всього за одну годину — покроковий опис.

Паска з цукатами. Фото: YouTube @yizhmo

Паска — це надзвичайно смачна та ароматна випічка. Навіть для тих, хто не святкує Великдень, традиції випікання паски, виготовлення писанок та крашанок є дуже важливими. Проте приготування паски процес трохи виснажливий, тож добре мати смачні та швидкі альтернативи. Як, наприклад, паска на сметані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЇЖМО.

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Вам знадобиться:

борошно 300 г;

розпушувач 2 ч. л;

вершкове масло 50 г;

цукор 150 г;

ванільний цукор 1 пакетик;

сіль 0.5 ч. ложки

цедра 1 лимона;

яйця 2 шт;

рослинна олія 50 мл;

сметана 150 г;

родзинки 100 г.

Спосіб приготування

Необхідно одразу включити духовку, яка буде розігріватися до температури 180 ºС.

Приготування тіста. Фото: YouTube @yizhmo

Тим часом просіяне борошно треба поєднати з розпушувачем та перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @yizhmo

Розм'якшене масло поєднати з цукром (та ванільним цукром).

Сметана та яйця. Фото: YouTube @yizhmo

До перемішаного з цукром масла по черзі додати яйця, цедра лимона, олія та сметана. Ретельно перемішайте вологі інгредієнти та поступово додайте борошно. Додайте родзинки та вимішайте однорідне тісто. Також можна додати цукати або журавлину.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @yizhmo

Перекладіть тісто у форми (заповніть їх приблизно на 2/3). Випікатиприблизно 50 хвилин (до 1 години).

Готові паски. Фото: YouTube @yizhmo

Коли паски вистигнуть, їх можна прикрасити глазур'ю та посипкою.

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