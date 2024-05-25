Пицца без теста за 5 минут вашего времени — рецепт с фото и видео

Домашняя пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Эта пицца готовится за пять минут и без приготовления теста. Простой и очень вкусный рецепт на ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе — 300-350 г (1 шт.);

батон — 50 г (2 ломтика замочить в 3 ст.л. воды);

соль по вкусу.

Для начинки:

лук — 100 г;

томатный соус — 2-3 ст.л.;

чеснок — 1 зубчик;

шампиньоны — 5-6 шт. (около 100 г);

сыр — 100 г;

помидор — 0,5 шт. или 3 черри (можно не добавлять);

соль по вкусу.

Способ приготовления

На мясорубке перемолоть куриное филе вместе с батоном. Добавить соль по вкусу, также можно добавить другие специи, но лучше делать основу нейтральной.

Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать кубиками, шампиньоны ломтиками, помидоры кружочками. Сыр натереть на крупной терке. Томатный соус смешать с 1 измельченным зубчиком чеснока. Куриный фарш распределить по противню в форме круга.

Помидоры и грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать основу томатным соусом, выложить лук, половину сыра, шампиньоны, помидоры.

Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необходимости посолить по вкусу. Посыпать оставшимся сыром.

Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать в духовке, прогретой до 250 ºС, 10-15 минут.

Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали идеальный рецепт теста для пиццы с мягкими корочками.

Также мы писали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки.