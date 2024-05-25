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Быстрый рецепт пиццы без теста за пять минут

25 мая 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пицца без теста за 5 минут вашего времени — рецепт с фото и видео
Домашняя пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эта пицца готовится за пять минут и без приготовления теста. Простой и очень вкусный рецепт на ужин. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 300-350 г (1 шт.);
  • батон — 50 г (2 ломтика замочить в 3 ст.л. воды);
  • соль по вкусу.

Для начинки:

  • лук — 100 г;
  • томатный соус — 2-3 ст.л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • шампиньоны — 5-6 шт. (около 100 г);
  • сыр — 100 г;
  • помидор — 0,5 шт. или 3 черри (можно не добавлять);
  • соль по вкусу. 

Способ приготовления 

На мясорубке перемолоть куриное филе вместе с батоном. Добавить соль по вкусу, также можно добавить другие специи, но лучше делать основу нейтральной.

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Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать кубиками, шампиньоны ломтиками, помидоры кружочками. Сыр натереть на крупной терке. Томатный соус смешать с 1 измельченным зубчиком чеснока. Куриный фарш распределить по противню в форме круга. 

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Помидоры и грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать основу томатным соусом, выложить лук, половину сыра, шампиньоны, помидоры.

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Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необходимости посолить по вкусу. Посыпать оставшимся сыром. 

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Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать в духовке, прогретой до 250 ºС, 10-15 минут. 

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Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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