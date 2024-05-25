Пицца без теста за 5 минут вашего времени — рецепт с фото и видео

Быстрый рецепт пиццы без теста за пять минут
Эта пицца готовится за пять минут и без приготовления теста. Простой и очень вкусный рецепт на ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300-350 г (1 шт.);
- батон — 50 г (2 ломтика замочить в 3 ст.л. воды);
- соль по вкусу.
Для начинки:
- лук — 100 г;
- томатный соус — 2-3 ст.л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- шампиньоны — 5-6 шт. (около 100 г);
- сыр — 100 г;
- помидор — 0,5 шт. или 3 черри (можно не добавлять);
- соль по вкусу.
Способ приготовления
На мясорубке перемолоть куриное филе вместе с батоном. Добавить соль по вкусу, также можно добавить другие специи, но лучше делать основу нейтральной.
Лук нарезать кубиками, шампиньоны ломтиками, помидоры кружочками. Сыр натереть на крупной терке. Томатный соус смешать с 1 измельченным зубчиком чеснока. Куриный фарш распределить по противню в форме круга.
Смазать основу томатным соусом, выложить лук, половину сыра, шампиньоны, помидоры.
При необходимости посолить по вкусу. Посыпать оставшимся сыром.
Запекать в духовке, прогретой до 250 ºС, 10-15 минут.
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