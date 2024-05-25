Піца без тесту за 5 хвилин вашого часу – рецепт з фото та відео

Швидкий рецепт піци без тіста за п'ять хвилин
Ця піца готується за п'ять хвилин та без приготування тіста. Простий та дуже смачний рецепт на вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300-350 г (1 шт.);
- батон — 50 г (2 скибочки замочити у 3 ст.л. води);
- сіль на смак.
Для начинки:
- цибуля — 100 г;
- томатний соус — 2-3 ст.л.;
- часник — 1 зубчик;
- печериці — 5-6 шт. (близько 100 г);
- сир — 100 г;
- помідор — 0,5 шт. або 3 чері (можна не додавати);
- сіль на смак.
Спосіб приготування
На м'ясорубці перемолоти куряче філе разом із батоном. Додати сіль до смаку, також можна додати інші спеції, але краще робити основу нейтральною.
Цибулю нарізати кубиками, печериці скибочками, помідори кружальцями. Сир натерти на великій тертці. Томатний соус змішати зі 1 подрібненим зубчиком часнику. Курячий фарш розподілити по деко у формі кола.
Змастити основу томатним соусом, викласти цибулю, половину сиру, печериці, помідори.
При необхідності посолити до смаку. Посипати сиром, що залишився.
Запікати в духовці, прогрітій до 250 ºС протягом 10-15 хвилин.
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