Піца без тесту за 5 хвилин вашого часу – рецепт з фото та відео

Домашня піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ця піца готується за п'ять хвилин та без приготування тіста. Простий та дуже смачний рецепт на вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 300-350 г (1 шт.);

батон — 50 г (2 скибочки замочити у 3 ст.л. води);

сіль на смак.

Для начинки:

цибуля — 100 г;

томатний соус — 2-3 ст.л.;

часник — 1 зубчик;

печериці — 5-6 шт. (близько 100 г);

сир — 100 г;

помідор — 0,5 шт. або 3 чері (можна не додавати);

сіль на смак.

Спосіб приготування

На м'ясорубці перемолоти куряче філе разом із батоном. Додати сіль до смаку, також можна додати інші спеції, але краще робити основу нейтральною.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати кубиками, печериці скибочками, помідори кружальцями. Сир натерти на великій тертці. Томатний соус змішати зі 1 подрібненим зубчиком часнику. Курячий фарш розподілити по деко у формі кола.

Помідори та гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити основу томатним соусом, викласти цибулю, половину сиру, печериці, помідори.

Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необхідності посолити до смаку. Посипати сиром, що залишився.

Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати в духовці, прогрітій до 250 ºС протягом 10-15 хвилин.

Готова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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