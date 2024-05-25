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Швидкий рецепт піци без тіста за п'ять хвилин

25 травня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Піца без тесту за 5 хвилин вашого часу – рецепт з фото та відео
Домашня піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця піца готується за п'ять хвилин та без приготування тіста. Простий та дуже смачний рецепт на вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300-350 г (1 шт.);
  • батон — 50 г (2 скибочки замочити у 3 ст.л. води);
  • сіль на смак.

Для начинки:

  • цибуля — 100 г;
  • томатний соус — 2-3 ст.л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • печериці — 5-6 шт. (близько 100 г);
  • сир — 100 г;
  • помідор — 0,5 шт. або 3 чері (можна не додавати);
  • сіль на смак.

Спосіб приготування

На м'ясорубці перемолоти куряче філе разом із батоном. Додати сіль до смаку, також можна додати інші спеції, але краще робити основу нейтральною.

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М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати кубиками, печериці скибочками, помідори кружальцями. Сир натерти на великій тертці. Томатний соус змішати зі 1 подрібненим зубчиком часнику. Курячий фарш розподілити по деко у формі кола.

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Помідори та гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити основу томатним соусом, викласти цибулю, половину сиру, печериці, помідори.

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Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необхідності посолити до смаку. Посипати сиром, що залишився.

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Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати в духовці, прогрітій до 250 ºС протягом 10-15 хвилин.

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Готова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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