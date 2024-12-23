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Быстрый завтрак "по-домашнему", который не надоедает никогда

23 декабря 2024 06:06
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Швидкий сніданок "по-домашньому" — простий рецепт, який підкорить кожного
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Устали от обычных бутербродов или каш на завтрак? Попробуйте этот универсальный рецепт домашнего завтрака, который готовится быстро, а нравится всем без исключения. Простой завтрак из батона, яиц и адыгейского сыра вы точно оцените и будете с удовольствием его готовить для своей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • батон — 12 ломтиков;
  • сыр адыгейский — 150 г;
  • соль и перец, специи по вкусу;
  • укроп.

Способ приготовления

Нарезать батон на ломтики. Взбить яйца с солью, перцем, специями по вкусу, тертым сыром и измельченной зеленью. Выложить начинку на каждый кусочек батона.

Разогреть сливочное масло, выложить бутерброды начинкой вниз. Обжарить до румяности сыра, затем перевернуть и обжарить другую сторону до румяности батона.

что приготовить на завтрак
Готова. блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Вариант: использовать разнообразную начинку — добавить слайсы шампиньонов, другие виды сыра, колбасу или ветчину.

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Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

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