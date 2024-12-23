Швидкий сніданок "по-домашньому" — простий рецепт, який підкорить кожного

Быстрый завтрак "по-домашнему", который не надоедает никогда
Устали от обычных бутербродов или каш на завтрак? Попробуйте этот универсальный рецепт домашнего завтрака, который готовится быстро, а нравится всем без исключения. Простой завтрак из батона, яиц и адыгейского сыра вы точно оцените и будете с удовольствием его готовить для своей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- батон — 12 ломтиков;
- сыр адыгейский — 150 г;
- соль и перец, специи по вкусу;
- укроп.
Способ приготовления
Нарезать батон на ломтики. Взбить яйца с солью, перцем, специями по вкусу, тертым сыром и измельченной зеленью. Выложить начинку на каждый кусочек батона.
Разогреть сливочное масло, выложить бутерброды начинкой вниз. Обжарить до румяности сыра, затем перевернуть и обжарить другую сторону до румяности батона.
Вариант: использовать разнообразную начинку — добавить слайсы шампиньонов, другие виды сыра, колбасу или ветчину.
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