Швидкий сніданок "по-домашньому" — простий рецепт, який підкорить кожного

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Устали от обычных бутербродов или каш на завтрак? Попробуйте этот универсальный рецепт домашнего завтрака, который готовится быстро, а нравится всем без исключения. Простой завтрак из батона, яиц и адыгейского сыра вы точно оцените и будете с удовольствием его готовить для своей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

батон — 12 ломтиков;

сыр адыгейский — 150 г;

соль и перец, специи по вкусу;

укроп.

Способ приготовления

Нарезать батон на ломтики. Взбить яйца с солью, перцем, специями по вкусу, тертым сыром и измельченной зеленью. Выложить начинку на каждый кусочек батона.

Разогреть сливочное масло, выложить бутерброды начинкой вниз. Обжарить до румяности сыра, затем перевернуть и обжарить другую сторону до румяности батона.

Готова. блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Вариант: использовать разнообразную начинку — добавить слайсы шампиньонов, другие виды сыра, колбасу или ветчину.

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